Un artiste a repoussé les limites de la technologie en composant un album sur une Mega Drive.

Vous ne savez plus quoi faire de votre Mega Drive qui s’allume toujours ? Peut-être n’hésiteriez-vous pas à insérer la cartouche baptisée Technoptimistic. Derrière ce nom très évocateur ne se cache pas un jeu… mais un album de musique.

Imaginé par le DJ Remute, Technoptimistic a été composé sur l’illustre console de Sega, concurrente de la Super Nintendo dans les années 90. Voilà pourquoi l’artiste entend l’immortaliser sur une cartouche — en plus des versions numériques disponibles à l’écoute via Bandcamp.

The first plug and play techno album cartridge for the Sega Mega Drive is coming soon. 'Technoptimistic' will be released in March. pic.twitter.com/SKWjyuRn5d

— remute (@remute) January 29, 2019