Netflix est en train de tester un bouton qui permettrait aux spectateurs de revoir immédiatement certaines scènes d'un même film ou série. Ce qui en dit beaucoup sur les pratiques des abonnés de la plateforme de SVOD.

Netflix sait des choses que vous ne savez pas. La plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) est en train de tester l’incorporation d’un bouton qui permettrait à certains spectateurs de revoir immédiatement une scène marquante d’un film ou d’une série.

Quelques utilisateurs américains ont ainsi repéré, depuis le 11 décembre 2018, qu’un bouton « montrez-moi à nouveau cette scène » apparaissait parfois au cours d’un visionnage. Un internaute a ainsi expliqué sur Reddit que la fenêtre pop up était apparue au fil de Dumplin‘, un des derniers longs-métrages originaux en date de Netflix. Un autre l’a vu apparaître sur Black Panther.

Interrogé par le Los Angeles Times, Netflix a confirmé : « Nous testons en ce moment une nouvelle fonction qui permet à nos membres de revoir une scène préférée ou des instants mémorables juste en cliquant sur un bouton. Pour l’instant, nous voulons juste observer et en tirer des conclusions. Elle sera peut-être — ou peut-être pas — mise en place partout dans le monde. »

Netflix est un géant de la donnée

Si vous n’avez jamais ressenti le besoin de revoir une scène spécifique, vous serez tentés de penser que cette nouvelle fonctionnalité est inutile, ou, pire, un caprice de Netflix qui testerait tout et n’importe quoi. Mais il faut noter que les tests de la plateforme ne sont jamais anodins. Si elle met en place un nouveau bouton de la sorte, cela signifie sûrement que les données dont elle dispose ont montré que de nombreux abonnés avaient tendance à revenir en arrière pour revoir une scène.

Avec ses 137 millions d’abonnés dans le monde, Netflix est un géant surpuissant de la donnée. C’est grâce à ces informations et des tests que ses équipes parviennent à mettre en place des systèmes de page d’accueil personnalisée, qui sont à la fois adorées par certains et critiquées par d’autres. Récemment, la multinationale américaine a montré que 50 % des spectateurs qui avaient regardé ses comédies romantiques The Kissing Booth et À Tous les Garçons que J’ai Aimés les ont re-regardé une deuxième fois — montrant encore une nouvelle fois que les pratiques des utilisateurs peuvent parfois être bien surprenantes.

Faut-il pour autant aller jusqu’à moduler l’interface de la plateforme à chaque signal d’une nouvelle pratique des clients ? C’est là toute la difficulté de l’équilibre que Netflix doit trouver.