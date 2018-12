De nouvelles séries originales, des acquisitions et des diffusions simultanées : voici le programme des séries, films et documentaires qui débarquent sur Netflix en janvier 2019, et que nous attendons le plus.

Après les fêtes de Noël, il faudra bien quelques jours de repos, le ventre à l’air et le regard dans le vide, affalés dans votre canapé pour se remettre des énormes dîners de famille interminables.

Chaque mois, Netflix met en ligne plus de nouveaux contenus sur sa plateforme française que n’importe quel être humain serait en mesure d’en regarder. Par conséquent, nous avons décidé de vous proposer une sélection large, mais éditorialisée, des programmes à venir en France, que ce soient des séries de fiction, documentaires, programmes pour enfants, films ou spectacles de stand-up.

Les productions mises en avant sont choisies en fonction de l’avis de la rédaction, basé sur la place qu’occupent les œuvres sélectionnées dans le paysage audiovisuel global actuel et leur qualité.

Le retour de Grace and Frankie

Ce mois-ci, peu de grosses nouveautés — mais le catalogue pourrait bien encore s’étoffer d’ici janvier. On notera toutefois plusieurs retours de séries exclusives de Netflix comme Grace and Frankie ou Unbreakable Kimmy Schmidt.

Les productions sont classées par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections sont disponibles ici. Si vous souhaitez connaître les contenus arrivés au mois de novembre, c’est par ici et pour le mois de décembre, c’est ici.

Séries

Les Désastreuses aventures des Orphelins Baudelaire — 1er janvier

Certains diront qu’il s’agit d’une série pour enfant… Nous préférerons l’identifier comme une série pour tout le monde, petits et grands !

Sex Education — 11 janvier

On sait encore peu de choses sur Sex Education, la nouvelle série de Netflix créée par Laurie Nunn, sinon qu’elle est censée être une comédie dramatique britannique sur un lycéen confronté à la découverte du sexe, alors que sa mère est « thérapeute sexuelle ».

Friends from College, saison 2 — 11 janvier

La saison 1 ne nous avait pas beaucoup emballés, mais Friends from College fera peut-être mieux dans un second volet, pourquoi pas avec un peu plus d’audace.

Grace and Frankie, saison 5 — 18 janvier

American Crime Story : the assassination of Gianni Versace — 18 janvier

Unbreakable Kimmy Schmidt, saison 4, partie 2 — 25 janvier

L’incroyable Ellie Kemper est toujours aussi géniale dans son rôle de femme ingénue mais sûre d’elle, qui bouleverse l’univers de tous les personnages qu’elle approche.

Marvel’s The Punisher, saison 2 — prochainement

On se remettait à peine de la saison 1. Pas cool.

Films

Crazy Amy — 1er janvier

À ne pas confondre avec Moi, belle et jolie, film exclusif à Netflix sorti cet été 2018.

Fast and Furious 7 — 1er janvier

Tut tut !

Django Unchained — 1er janvier

L’ajout du film de Tarantino de 2012 est l’un des plus gros événements de ce mois de janvier sur Netflix France.

Crimson Peak — 1er janvier

La cité de la peur — 1er janvier

[Insérer ici toutes les citations de la Cité de la Peur que vous aimez répéter à vos amis en soirée]

Lionheart — 4 janvier

Netflix a acquis les droits de ce film nigérian, qui suit le combat d’une femme pour sauver l’entreprise de son père endetté.

Juste pour rire — 11 janvier

Richard Dreyfuss, Chevy Chase et Andie MacDowell joueront dans ce nouveau film original de la plateforme. On ne le cachera pas : on a un peu peur.

Solo — 11 janvier

Ce film original Netflix réalisé par Hugo Stuven suit la tentative de survie d’un surfeur échoué dans la nature.

Documentaires

Remastered : Massacre at the stadium — 11 janvier

Netflix continue sa série sur des moments forts de la vie d’artistes avec un documentaire sur l’assassinat de Victor Jara.

Conversations with a killer : the Ted Bundy Tapes — 24 janvier

Après la série Mindhunter, on continue avec la fascination du public pour la psyché des tueurs en séries : voici le documentaire sur les cassettes d’interviews de Ted Bundy.

Dessins animés

Pinky Malinky — 1er janvier

Première collaboration entre Nickelodeon and Netflix, ce dessin animé pour enfants permettra de suivre les aventures de Pinky Malinky, un hot dog (oui) vraiment très joyeux.

Trolls, en avant la musique, saison 5 — 18 janvier

Carmen Sandiego — 18 janvier

Un nouveau dessin animé sur la cambrioleuse renommée.