PewDiePie est menacé depuis quelques semaines par une chaîne YouTube indienne, qui s’apprête à lui voler le titre de plus grosse chaîne au monde. Un abonné a hacké 50 000 imprimantes pour essayer de renverser la tendance.

Certains seraient prêts à tout pour soutenir leur youtubeur préféré. Y compris à pirater des milliers d’imprimantes pour qu’il gagne des abonnés. C’est ce qu’a fait un fan du youtubeur le plus suivi au monde, PewDiePie, rapportait The Verge ce jeudi 30 novembre.

T-Series, la chaîne qui pourrait détrôner PewDiePie

PewDiePie est depuis des années le youtubeur le plus suivi de la plateforme. Malgré de mauvaises « blagues » antisémites et racistes qui lui ont valu de perdre un juteux contrat avec Disney, il compte aujourd’hui un peu plus de 72 millions d’abonnés. Mais depuis quelques mois, le voilà concurrencé par une autre chaîne YouTube : celle de T-Series, dont on vous parlait dans un article en octobre.

PewDiePie, de son vrai nom Felix Kjellberg, est talonné de (très) près par cette chaîne indienne. Des vidéastes et des abonnés ont tout fait, ces dernières semaines, pour maintenir l’avance du youtubeur gaming.

L’un de ces fans est allé plus loin, jusqu’à hacker des imprimantes de particuliers et d’entreprises, au Canada et aux États-Unis. Il leur a fait imprimer un message de soutien à PewDiePie.

50 000 imprimantes hackées

« PewDiePie, qui a actuellement la chaîne YouTube avec le plus d’abonnés, est sur le point de perdre sa position de numéro un, à cause d’une entreprise indienne appelée T-Series qui diffuse simplement des trailers et des annonces de films Bollywoodiens », est-il écrit en guise d’argumentaire. Ceux qui lisent ce message sont invités à se désabonner de la chaîne de T-Series, et à souscrire à la place à celle de PewDiePie.

Sur Twitter, un utilisateur qui se fait appeler TheHackerGiraffe a dit être derrière cette attaque d’un genre un peu particulier. Il a expliqué à The Verge avoir hacké 50 000 imprimantes au total. Il en a profité pour expliquer à quel point cela était facile. En moins de 30 minutes, il écrivait un programme lui permettant de manipuler à distance de tels appareils.

Ses efforts semblent ne pas avoir trop porté leurs fruits : l’écart entre T-Series et PewDiePie est de plus en plus ténu au fil des jours.