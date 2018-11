À Noël, vous voulez offrir un cadeau original, un peu kitsch mais pour autant très cool. Voici une liste des meilleurs présents à glisser sous le sapin pour un ami, un frère, une sœur, ou qui sait, peut-être pour vous-même.

Cette année à Noël, vous avez décidé de frapper fort, de coiffer tout le monde au poteau en offrant les meilleurs cadeaux du monde. Parce que nous sommes une rédaction sympathique, nous vous en avons sélectionné quelques-uns. Bon goût et utilité assurée (ou presque).

Instant nostalgie Pour les grands nostalgiques

Un lecteur de cassettes portable

Du bon son

Vos frères et sœurs ont trop regardé la série rétro Stranger Things, ils croient maintenant qu’ils vivent dans les années 1980 – alors même qu’ils n’étaient pas nés. Heureusement, vous êtes sympa et avez décidé de ne pas (trop) les juger. Vous craquez donc pour ce superbe lecteur de cassettes Reflecta DigiTape, le meilleur selon un guide officiel des meilleurs lecteurs cassette 2018, à lire sur le site testsetconseils.com.

Comme ne l’indique pas sa description sur Amazon, il est possible de le brancher à un ordinateur, et de convertir ainsi des cassettes en format MP3. Il est doté d’un micro, et livré avec un casque et pour aller avec, on craquera sur les cassettes de la B.O de Stranger Things, et celle de l’épisode San Junipero, de la série Black Mirror, commercialisées par le label Lakeshore.

Un tamagotchi

« Bip bip »

Si vous avez grandi dans les années 1990, vous avez sûrement en tête le « bip bip » agaçant des Tamagotchis, ces petits animaux virtuels contenus dans un œuf en plastique. La marque Bandai en a réédité il y a quelques mois des très basiques, pour celles et ceux qui voudraient renouer avec ce plaisir. On ne vous cache pas que passé 12 ans, l’objet est tout de même assez vite gênant – ne comptez pas sur l’existence d’un mode silencieux, y compris pendant les réunions de travail ou les partiels. Mais ça reste choupi.

Un tourne-disque en (faux) mouton

Chanson douce

Avoir un tourne-disque même en 2018, c’est bien. Avoir un tourne-disque en 2018 qui soit en fausse peau de mouton bien kitsch, c’est mieux. Ce modèle de la marque Crosley est en plus doté de la technologie Bluetooth, pour pouvoir écouter ses vinyles depuis un casque sans fil. Il est compatible avec des disques 33 1/3, des 45 et des 78 tours.

Jeux vidéo Autour des jeux vidéo

Un paillasson Pac Man

Pour les petons

Sorti dans les années 1980, Pac Man est l’un des jeux qui a marqué sa génération (et les suivantes. Ce paillasson à son effigie ravira donc les fans de jeux vidéo tout autant que les grands nostalgiques.

Le parfait petit pull de Noël

Street cred

Noël n’est pas vraiment Noël sans un pull à flocons. Celui-ci n’est malheureusement pas en laine et ne vous tiendra donc pas très chaud. Cependant, son design réalisé en hommage au mythique jeu Street Fighter vaut son pesant d’or. Il existe aussi en bleu foncé.

Des chaussettes discrètes

Attrapez-les toutes

Ces chaussettes Pokéball raviront les fans de Pokémon. Elles seront parfaites sous un costume trois pièces pour un mariage, pour accompagner un pyjama de soie, ou en été avec de petites baskets. Si, si.

Un jeu d’échecs Mario

Échec et Mario.

Certes, ça fait cher les figurines en PVC. Mais dans ce jeu d’échecs autour de l’univers Mario, les tours sont des petits Yoshi, et Peach joue le rôle d’une reine. Et ça, ça n’a pas de prix.

Un flocon qui vole

Truc qui ne sert à rien

Blizzard propose en précommande un flocon inspiré du jeu Overwatch. Il se charge grâce à un port USB, il possède un écran à la place des yeux, mais on ignore globalement à quoi il sert à part à voler et être mignon. Il coûte un bras, accessoirement.

Livres À offrir aux amateurs de bonne lecture

Le meilleur des Dark Stock Photos

Le meilleur du pire

Se cultiver, c’est important. C’est pour cela que nous vous conseillons l’achat de cet ouvrage enrichissant, qui contient les mêmes photos que sur le compte Twitter DarkStockPhotos, mais sur du papier. Il s’agit, si vous ne connaissez pas le compte en question, d’une compilation des photos les plus étranges des banques d’images en ligne.

Des pattounes par dizaines

Miaou

Quiconque aime les chats (et vous avez forcément l’un de ces spécimens dans votre entourage), aime… les pattounes de chats. Ce joli livre en compile quelques-unes. Pour plus de douceur et de mignonnerie, on craquera aussi sur le livre Cats with hats, qui rassemble cette fois des têtes de chats, avec des chapeaux.

Développement personnel

Flemme de légender

Voici un livre de développement personnel pas comme les autres. Écrit en anglais, il vous apprendra comment adopter un mode de vie flegmatique et insouciant : celui du paresseux.

Maison Idées déco pour la maison

Le pot de fleurs « Boo Dog »

Doggos

Ce pot de fleurs est inspiré du « Boo Dog », un petit poméranien connu pour être l’un des chiens les plus mignons au monde. Sur Internet, c’est une vraie célébrité. Plusieurs produits dérivés ont été créés à son effigie, dont celui-ci.

Des décorations pour le sapin

Wubba lubba dub dub

Les boules de Noël, c’est has been. Préférez-y ces figures Rick et Morty, à pendre dans le sapin.

Des brioches chauffe-mains

Brrr

En cas de petite fraîcheur devant l’ordinateur, il suffit de mettre ces petites brioches chauffantes sur ses mains. Elles se rechargent grâce à un port USB, et ont une autonomie de 6 heures.

Films et séries Des cadeaux inspirés de films et séries

Un collier Porg

Piou piou

Si un membre de votre entourage est fan de la saga Star Wars (et donc nécessairement des porgs, ces petites créatures mignonnes), vous lui ferez forcément plaisir avec ce collier. Le bijou, comme tous ceux de la boutique, est fabriqué à la main, et en France.

Le coussin géant Totoro

Totrognon

Ce coussin géant / canapé est inspiré de l’anime japonais de Miyazaki, « Mon voisin Totoro ». Pour l’acquérir, mieux vaut être un peu riche. Si ce n’est pas votre cas, pas de panique : il existe aussi sur Amazon un petit sac à dos Totoro qui donne le change.

Le côté obscur de la bougie

Une idée lumineuse

Des amateurs de belle déco à gâter à Noël ? Pourquoi ne pas leur offrir ces superbes bougies inspirées de bougies de prière ? Celles-ci sont à l’effigie de personnages de la saga Star Wars, et sont vendues par 2 ou 4. Il existe aussi des versions avec les robots de la saga, des acteurs de Friends, The Handmaid’s Tale, avec Jon Snow, de Game of Thrones, ou même avec Céline Dion. Attention toutefois, les frais de ports sont élevés, car le produit vient des États-Unis.

Une statue de bon goût

Comment ça, vous ne mettriez pas cette superbe statue du Dr Ian Malcom de Jurassic Park dans votre salon ?

Pour se prendre pour Legolas

Legolas-like

Ces écouteurs qui font des oreilles d’elfes seront parfaits pour les proches qui se rêvent en Legolas ou en Arwen. On ne garantit pas une parfaite qualité sonore, mais le style sera présent.