Il est tout nouveau, tout beau, tout chaud : voici Random, le nouveau podcast de Numerama. Il vient rejoindre son grand frère, Club Internet, pour décrypter les communautés en ligne. Le tout, en moins de dix minutes.

RANDOM , C’EST QUOI ?

Random est un podcast dont le premier épisode est sorti en octobre 2018. Il est produit par Numerama, et présenté par Perrine Signoret.

Dans ce podcast qui se veut assez court (les épisodes ne dépasseront pas les dix minutes), on essayera de décortiquer des communautés en ligne qui peuvent sembler, au premier abord du moins, étranges ou improbables. Nous irons parler à leurs membres, leur poser les questions qu’on a tous en tête, et on vous racontera tout ça.

Si vous avez vu, lu ou entendu quelque chose à propos d’une communauté en ligne qui vous intrigue, et que vous souhaiteriez que l’on fasse un épisode dessus, n’hésitez pas à l’envoyer, par mail à perrine.signoret@humanoid.fr ou sur Twitter, @perrinst, par message privé.

OÙ NOUS ÉCOUTER ?

Chaque podcast est accompagné d’un article sur notre site, dans lequel le flux de l’enregistrement audio est directement intégré. Mais vous pouvez aussi écouter Random :

sur iTunes

sur SoundCloud

Pour ne pas manquer les prochains épisodes, n’hésitez pas à cocher la petite case « s’abonner » pour recevoir une notification dès qu’un nouvel épisode est mis en ligne !

Et si vous en voulez toujours plus, sachez que Numerama produit un autre podcast qui parle de nouvelles technologies et des ®évolutions numériques : Club Internet. Nos confrères de FrAndroid eux, animent le troisième podcast du groupe Humanoid : Salut Techie, dédié à l’actualité d’Android.

DANS LES ÉPISODES PRÉCÉDENTS…

Épisode 1 (octobre 2018) : Parler aux esprits grâce aux nouvelles technologies

Épisode 2 (novembre 2018) : Collectionner des cookies sur Internet