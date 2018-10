Disponible sur deux consoles, elles-mêmes déclinées en autant de versions, Red Dead Redemption 2 n'affiche pas le même visage partout.

Après plusieurs mois d’attente, Red Dead Redemption 2 sort ce vendredi 26 octobre sur PlayStation 4/PlayStation 4 Pro et Xbox One S/ Xbox One X. Vous ne savez pas quelle version choisir ? Digital Foundry, spécialiste de l’analyse des performances techniques des jeux vidéo, a livré son verdict : c’est naturellement la console la plus puissante — la Xbox One X — qui l’emporte. N’en déplaise aux exclusivités commerciales signées par Sony.

Dans son comparatif publié le 25 octobre 2018, nos confrères soulignent quand même que Red Dead Redemption 2 en donne pour son argent, visuellement parlant, sur les quatre machines. Ils notent : « Les environnements sont équitablement luxuriants, les effets visuels sont quasiment équivalents, tandis que la distance d’affichage et l’apparition des éléments à l’écran sont solides quelle que soit la plateforme sur laquelle on joue. »

Les quatre moutures se différencient néanmoins sur deux points essentiels : la résolution et le framerate.

Xbox One X versus PS4 Pro La Xbox One X s’offre la 4K native en exclusivité

On a du mal à y croire mais la Xbox One X se démarque d’abord par une sacrée exclusivité technique : Red Dead Redemption 2 s’affiche en 4K — native ( !) — sur la console de Microsoft qui fêtera bientôt ses un an. Une vraie prouesse. À ce confort visuel s’ajoute un framerate — à 30 images par seconde — beaucoup mieux tenu qu’ailleurs (sauf dans les zones les plus chargées). Conclusion : c’est LA version à privilégier si on veut jouer dans les meilleures conditions.

Sur PlayStation 4 Pro, on descend d’un petit cran avec une 4K simulée, obtenue à partir d’un rendu intermédiaire en 1920 x 2160 et un procédé de mise à l’échelle. Sur un téléviseur UHD, on pourra parfois se rendre compte de la supercherie, comme c’est déjà le cas sur d’autres jeux en 4K non native. Par ailleurs, attendez-vous à ce que la PS4 Pro, poussée dans ses derniers retranchements, fassent monter les décibels pour se ventiler.

Xbox One X et PlayStation 4 Pro ont en commun un rendu des textures de meilleure facture, visible sur les personnages et leurs vêtements.

PS4 versus Xbox One S La PS4 et la Xbox One S en retrait

La PlayStation 4 et la Xbox One S se partagent le bas du tableau, avec du 1080p pour la première et du 864p ( !) pour la deuxième. Digital Foundry précise : « La version Xbox One S semble flou et granuleuse, avec un impact sensible sur la qualité des végétations et des ombres. » Du côté du framerate, les deux plateformes souffrent dans les villes et tombent parfois à 20 fps. Conclusion : achetez une PS4 Pro ou une Xbox One X.