La PS4 et la Xbox One ne sont pas encore mortes et enterrées. Alors que les deux consoles fêteront leurs dix ans d’existence en novembre — une longévité assez élevée pour des consoles –, certains éditeurs ne sont pas encore prêts à tourner la page, au point de prendre des décisions contestables. Comme l’annonce GameSpot dans un article publié le 1er août, Electronic Arts a décidé d’offrir une seconde chance à Star Wars Jedi: Survivors.

La suite des aventures du Jedi Cal Kestis, aujourd’hui disponible sur PS5, Xbox Series S / X et PC, aura droit à des versions PS4 et Xbox One. Aucune date de sortie n’a été communiquée.

Durant la conférence présentant les derniers résultats financiers, Andrew Wilson, patron d’Electronic Arts, s’est contenté d’indiquer : « Grâce à la force de cette saga légendaire et en raison d’une demande de la communauté, notre équipe de développeur s’est engagée à porter cette expérience de Jedi sur PS4 et Xbox One. » Il a quand même oublié la principale raison : l’argent, puisque les deux consoles représentent encore un public important.

On souhaite bon courage à EA pour Star Wars Jedi: Survivors sur PS4 et Xbox One

Cette volonté de fournir une assistance respiratoire à la PS4 et à la Xbox One est louable si on se place du côté des propriétaires qui n’auraient pas encore franchi le cap de la génération actuelle (ou ne seraient pas en possession d’un PC assez puissant). Néanmoins, d’un point de vue créatif, cela n’a aucun sens. Surtout quand on se réfère aux propos tenus par Stig Asmussen, le directeur créatif de Star Wars Jedi: Survivor, dans le magazine PLAY.

En février, l’intéressé expliquait que l’idée était de profiter de la puissance des nouvelles consoles pour faire franchir un cap à son jeu d’action/aventure. Niveaux plus grands et détaillés, variété accrue des ennemis, gains visuels, en veux-tu, en voilà… des points qui auraient dû être revus si le jeu avait été pensé pour toutes les consoles, ce qui n’était pas la volonté initiale de Respawn Entertainment. « Star Wars Jedi: Survivor fait évoluer l’expérience de gameplay de Star Wars Jedi: Fallen Order en tous points », pouvait-on lire dans le communiqué de presse de lancement. Sorti en 2019, Star Wars Jedi: Fallen Order repoussait déjà les limites de la PS4 et la Xbox One. Ces commentaires rejoignent ceux de Guerrilla Games, qui a révélé que la PS4 avait bridé Horizon Forbidden West.

On souhaite donc bon courage à Respawn Entertainment pour assurer un portage de qualité, en sachant que l’optimisation de la version PC de Survivor était catastrophique le jour du lancement. Peut-être que cette adaptation tournera correctement sur PS4 et Xbox One, mais l’histoire récente n’invite pas à l’optimisme (souvenez-vous de Cyberpunk 2077). Il faudra une bonne dose de sorcellerie pour que ça marche, comme ce fut le cas pour Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. À Respawn Entertainment de nous faire mentir. Que la Force soit avec le studio, qui va sans doute gaspiller des ressources dans ce projet alors qu’il y en a tant d’autres dans ses tiroirs.

