Blizzard Entertainment a fait comprendre qu'il n'annoncera pas un quatrième Diablo à la BlizzCon 2018.

Blizzard Entertainment lèvera-t-il le voile sur Diablo 4 (ou IV) à l’occasion de la BlizzCon 2018 ? Beaucoup aimeraient, mais cela n’en prend pas le chemin à en croire un communiqué publié le 18 octobre 2018 par la firme américaine. En lisant les quelques paragraphes, on comprend en effet qu’il y aura des annonces Diablo. Néanmoins, il faudra patienter encore un peu pour le quatrième épisode.

Si Blizzard Entertainment ne manque pas de nous rappeler que plusieurs projets dans l’univers Diablo sont actuellement en préparation, on peut d’ores et déjà remballer certaines attentes. En filigrane, l’axe de communication se dessine comme suit : soyez attentifs, mais n’espérez pas trop non plus.

Diablo 4 attendra

Blizzard Entertainment justifie : « Nous connaissons les souhaits de bon nombre des membres de la communauté. Tout ce que nous pouvons dire c’est que ‘tout vient à point à qui sait attendre’ et que certaines nouveautés diaboliques demandent plus de temps. » Et n’oublie pas de teaser « des expériences cauchemardesques dignes du seigneur de la Terreur. » La version Switch de Diablo III, attendue pour le 2 novembre 2018, en sera une.

On pourra quand même reprocher à Blizzard Entertainment d’avoir quelque peu soufflé sur les braises en août dernier, au moment où il a officialisé l’existence de « plusieurs projets Diablo », puis d’éteindre les flammes à quelques jours de sa convention annuelle. Qu’à cela ne tienne, les fans auront des nouveautés à découvrir dans les jours qui viennent. Peut-être une extension pour Diablo III ?

