Google est coutumier des easter eggs dans ses produits. Un récent jeu a été découvert sur la page google.com.

Les entreprises du secteur technologique aiment bien glisser des « easter eggs » dans leurs produits. En la matière, Google fait preuve d’un fort activisme : interface de 1998 pour fêter ses quinze ans d’existence, Mario Kart dans Google Maps, résultats de recherche présentés à la manière du texte déroulant consacré à l’intrigue de Star Wars, clins d’œil à Docteur Strange ou à Zelda…

La dernière facétie de la firme de Mountain View a été découverte fin septembre par un internaute sur Reddit ; ce n’est toutefois que douze jours plus tard, en octobre, que cette découverte a pris de l’ampleur, en témoignent les mentions de l’easter egg qui ont fleuri dans les colonnes des sites spécialisés. Baptisé Text Adventure, il s’agit d’un jeu qui est accessible au prix de quelques manipulations.

Comment jouer à Text Adventure

Si vous souhaitez l’essayer, voici la marche à suivre :

rendez-vous avec votre navigateur web (par exemple Firefox) sur le site google.com et assurez-vous que la langue utilisée est réglée sur l’anglais ;

Pour changer la langue de google.com, rendez-vous en bas à droite de l’écran, dans les « paramètres ». Choisissez « paramètres de recherche », puis « langues » dans le menu latéral à gauche. Choisissez « english » et validez.

Revenez sur google.com et tapez la requête « Text Adventure ». Validez.

Là, il faudra ouvrir la console de développement sur votre navigateur. La combinaison des touches à faire au clavier sur Windows est : « ctrl », « shift » et la lettre « i ».

Une nouvelle fenêtre apparaît alors : rendez-vous dans l’onglet « console » et vous verrez des instructions en anglais vous demandant si vous voulez jouer au jeu.

Attention : il est à noter qu’il s’agit d’un jeu d’aventure textuel. Il n’y a pas d’effets sonores ou visuels particuliers, tout passe par l’écrit. De plus, le jeu est en anglais. Si vous êtes un peu léger avec la langue de Shakespeare, vous risquez de ne pas apprécier l’aventure à sa juste valeur. Enfin, toutes les actions sont déclenchées par des commandes à inscrire dans la console.

Celles-ci peuvent vous servir à vous déplacer (north, south, east, west, up, down, grab), à accéder à certaines ressources ou à les utiliser (inventory, use, map) ou bien à interagir dans certaines circonstances (why, help, exits, friends). Notez que vous incarnez le G de Google et que vous devez retrouver les autres lettres de la marque, qui constituent pour l’occasion vos compagnons.