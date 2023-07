Barbie, le blockbuster de Greta Gerwig, sort en salle le 19 juillet en France, et le 21 aux États-Unis. Pour célébrer la fameuse poupée et son univers, Google a ajouté des animations à son interface de recherche.

C’est une icône de la pop culture et de notre enfance qui est incarnée par Margot Robbie dans la superproduction de Greta Gerwig : Barbie. Le film s’apprête à sortir au cinéma en ce mois de juillet dans le monde entier, ou presque. À cette occasion, le moteur de recherche a décidé de nous offrir une petite surprise avec une animation à l’effigie de la poupée.

Margot Robbie se met dans la peau de la célèbre poupée Barbie. // Source : Warner Bros sur Youtube. Capture d’écran Numerama.

Une nouvelle animation Google pour Barbie

Depuis le 16 juillet, en tapant « Barbie », « Ryan Gosling », « Margot Robbie » ou « Greta Gerwig » (les deux acteurs principaux et la réalisatrice) dans la barre de recherche, une animation composée de petites étoiles roses, inspirée de l’univers de la poupée Mattel, apparait.

Une surprise qui a fait réagir puisque sur Twitter, les internautes n’ont pas manqué de remarquer et de commenter ce changement. « En train de try hard le mode Barbie Ryan Gosling sur Google au taff », peut-on lire, ou encore « Je cherche les séances de Barbie, regardez moi ce que Google nous fait je meurs, c’est trop mignon ». D’autres sont plus critiques : « Ça va beaucoup trop loin le marketing. ».

Pour le moment impossible de savoir combien de temps cette animation Google restera en place, vous pouvez aller la tester dès maintenant.

Google Barbie, Margot Robbie, Ryan Gosling or Greta Gerwig and it TURNS PINK!😄🫶 🩷🏩💖💘#Barbie #BarbieMovie #MargotRobbie #RyanGosling #GretaGerwig pic.twitter.com/nXBqTTsfwr — Louise Ward🇮🇪 (@_Louise_Ward) July 16, 2023 « Google Barbie, Margot Robbie, Ryan Gosling ou Greta Gerwig et ça devient tout rose ! »

entrain de tryhard le mode barbie ryan gosling sur google au taff pic.twitter.com/OplPpJPCwy — evil claudette (@saintemoula) July 17, 2023

Barbie au cinéma, le phénomène pop culture de l’été

La sortie du film a entrainé une vague de commentaires sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes sont impatients de savoir comment Barbie, qui vit habituellement dans son univers, le Barbieland, avec Ken qui la suit partout, va s’adapter ou pas, à notre vrai monde. Un peu comme dans Matrix, comme le soulignait Numerama en mai dernier, c’est Barbie elle-même qui fait le choix de partir à la découverte de la réalité et de ce que celle-ci a à offrir.

Le film est aussi très attendu en raison de sa réalisatrice, Greta Gerwig, qui est notamment derrière la comédie dramatique Lady Bird et la dernière adaptation des Quatre filles du docteur March. A-t-elle vraiment réussi à ajouter cette touche féministe et une dimension narrative plus complexe au film ? Le casting, autant celui des actrices et acteurs que celui des chanteuses et chanteurs qui participent à la bande originale, est composé d’artistes tous plus célèbres les uns que les autres. Si les premières critiques sont élogieuses, il reste quelques jours à attendre pour nous faire notre propre avis.

