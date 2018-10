Le groupe américain Viacom lance en France sa chaîne Comedy Central, connue outre Atlantique pour ses programmes humoristiques.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez sûrement les programmes qu’elle diffuse : South Park, Futurama, Broad City ou encore le Daily Show sont toutes sur Comedy Central. La chaîne américaine va faire ses débuts en France, a annoncé le groupe Viacom le 30 septembre 2018.

Comedy Central sera disponible dès le 4 octobre « sur tous les réseaux des opérateurs télécoms », a prévenu Thierry Cammas, président gérant de Viacom Networks France dans une interview au Figaro. Soit sur les box Orange, SFR, Free, Bouygues, Numericable et VideoFutur.

Comedy Central débarque en France le jeudi 4 octobre ! ! ! 👌 pic.twitter.com/fetECoD0AX — Comedy Central (@ComedyCentralFR) October 1, 2018

« Elle sera aussi en autodistribution OTT via une application payante. Et enfin, ce sera la première expérience de chaîne hybridée puisqu’elle sera distribuée sur le service millennial Pickle TV d’Orange avec, en exclusivité, une intégration innovante et poussée entre la télévision en direct, le replay et la SVOD », ajoute Thierry Cammas.

Des programmes en H+24

D’après la vidéo de présentation postée par le compte Twitter de Comedy Central, la chaîne française disposera de certains contenus américains un jour après leur diffusion outre Atlantique.

Comedy Central est une chaîne qui vise un public jeune, voire adolescent : elle se présente comme chaîne « 100 % humour et comédie », on y trouve des séries, séries animées, émissions déjantées, mais aussi des programmes politiques.

Le Daily Show est l’un des programmes de soirée les plus populaires aux États-Unis. Sorte de mélange entre un JT d’information humoristique et critique de l’actualité, il a longtemps été présenté par Jon Stewart, avant d’être repris par Trevor Noah en 2015.