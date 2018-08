Dans un entretien à l'occasion de la gamescom, Blizzard Entertainment nous a confié la date à laquelle les ventes du Virtual Ticket pour la BlizzCon 2018 seront lancées. Rendez-vous le 12 septembre.

Cette année, Blizzard Entertainment organisera comme chaque année sa BlizzCon (2-3 novembre 2018) — la douzième du nom. Et comme elle se tiendra encore une fois en Californie et que la place, limitée et facturée 199 dollars, ne comprend pas le voyage, certains y assisteront depuis chez eux. Ils pourront quand même nourrir le sentiment de participer à la fête grâce au Virtual Ticket.

À l’occasion de la gamescom 2018, Saralyn Smith, productrice exécutive de la BlizzCon, a confirmé à Numerama que les Virtual Tickets seront vendus à compter du 12 septembre. Au cas où vous ne le sauriez pas, il permet de suivre l’événement dans les meilleures conditions possible depuis chez soi, entre autres bonus.

Du 1080p à 60 fps

Le Virtual Ticket offre un accès à tous les contenus vidéo diffusés dans le cadre de la BlizzCon, que ce soit en direct ou en VOD, avec les sous-titres dans la langue de Molière. Pour l’édition 2017, le programme compilait tout de même plus de 60 heures de visionnage. Les intéressés débloqueront aussi des objets virtuels dans leur(s) jeu(x) favori(s), à commencer par une skin légendaire pour Overwatch d’après les informations soutirées à notre interlocutrice.

En 2018, Blizzard Entertainment ajoutera deux langues, la résolution 1080p à 60 fps et la compatibilité avec Chomecast et AirPlay. Le géant américain souhaite également faire du Virtual Ticket une expérience plus interactive avec, par exemple, des sondages en direct. « Le programme sera meilleur que jamais », promet fort logiquement Saralyn Smith. Aucune indication sur le tarif, en revanche, sachant que le Virtual Ticket 2017 était facturé 29,99 euros.

À en croire une infographie que nous a fournie Blizzard Entertainment, la BlizzCon rencontre un franc succès. L’an dernier, la fête communautaire a battu son record de fréquentation avec 35 000 visiteurs et a réuni plus de dis millions de spectateurs en ligne piochés dans quelques 180 pays. Il aurait donc tort de s’en priver.

