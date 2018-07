Participez à notre grand concours pour gagner le jeu PC Les Sims 4, son extension Saisons, ainsi qu'un imperméable, une écharpe et un panier de pique-nique aux couleurs du jeu !

Avec Les Sims 4, on a pu récemment explorer la jungle, adopter des chats, des chiens et d’adorables rongeurs, mais aussi faire la lessive. Et si on prenait maintenant simplement le temps de regarder les feuilles tomber ? Des chaudes nuits d’été au fêtes enneigées de fin d’année, il est grand temps pour vos Sims de connaître les joies des saisons grâce à la dernière extension sortie le mois dernier.

Avec Les Sims 4 Saisons, la nature évolue tandis que les jours défilent, la météo devient capricieuse, et il est désormais possible de participer et même d’imaginer des fêtes comme Halloween, Noël, la Saint Valentin ou tout ce qui vous passe par la tête. Vous voulez créer la fête du slip, où le but des Sims serait de courir partout sans sous-vêtements et de sauter dans la piscine ? C’est possible !

Evidemment, l’extension Saisons pour Les Sims 4 s’accompagne de nouvelles activités, comme le patinage, l’apiculture ou le scoutisme, et d’une nouvelle carrière : botaniste. Voilà un métier qui colle bien au thème du jeu, et qui tombe d’autant plus à point que la compétence jardinage a été complètement repensée dans la dernière mise à jour gratuite.

Comment gagner Les Sims 4 et l’extension Saisons ?

Si vous aussi vous avez envie de changer la vie de vos petits êtres virtuels ou même de vous lancer dans l’aventure, n’hésitez pas et participez à notre concours pour gagner notre lot Sims 4 ! Vous y trouverez le jeu de base pour PC, son extension Saisons, un ciré jaune et une écharpe aux couleurs de la saga, le tout disposé dans un joli panier à pique-nique en osier !

Pour participer au concours, c’est très simple : il vous suffit de suivre notre compte Twitter ainsi que celui des Sims si ce n’est pas déjà fait, et ensuite de partager la publication ci-dessous. Le gagnant sera ensuite tiré au sort le jeudi 9 août 2018 !

🎁 #Concours spécial Sims 4 ! 🎲 Gagnez notre super lot #LesSims ! 🌷Le jeu PC #LesSims4

☀️L'extension Saisons

🍂Un ciré jaune

❄ Une écharpe 👉 RT + Follow @Numerama & @LesSims Vous avez jusqu'au 09/08, alors bonne chance à tous ! 🍀 Les infos 👉https://t.co/dpr4SKpJ9O pic.twitter.com/fnQl2NdQNw — Numerama (@Numerama) July 27, 2018