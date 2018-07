Julien Cadot - il y a 52 minutes Pop culture

Rencontre avec celui qui souhaite mettre la création musicale entre toutes les mains.

En 2016, nous nous rendions dans le laboratoire de Dualo pour faire connaissance avec cet instrument de musique d’un nouveau genre, inspiré des mathématiques. En 2018, Dualo a bien évolué : la version de l’instrument qui l’a popularisé est de petite taille et le Dualo vient de recevoir une fonctionnalité d’un nouveau genre.

Un professeur de musique va en effet vous apprendre à utiliser l’instrument et à progresser de l’interprétation à la composition. La MAO (musique assistée par ordinateur) devient alors accessible, autonome et n’a plus besoin d’une grosse configuration matérielle et des services. Un reportage de Louise Audry pour Numerama

