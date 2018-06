L'été est synonyme de saison des plages. Et quoi de mieux qu'une 3DS pour s'occuper sous un soleil de plomb ? On vous aide à bien choisir les jeux à prendre avec.

L’été 2018 a démarré il y a quelques jours et beaucoup d’entre vous attendaient le début de cette saison avec impatience pour planifier des après-midi, des week-ends, voire des vacances à la plage. Rendez-vous incontournable des mois de juillet et août, la plage est aussi le théâtre de moult activités. Entre la bronzette, les châteaux de sable, les parties de beach-volley, la natation, la lecture… il n’y a pas de quoi s’ennuyer. Mais il est également possible d’amener une console avec soi pour prolonger sa passion vidéoludique en extérieur.

Et quoi de mieux qu’une 3DS ? Après tout, elle se glisse facilement dans un sac, quel que soit le modèle (même les formats XL). Elle est plutôt robuste et peut résister aux aléas de la plage (faites attention à l’eau et aux grains de sable quand même). Surtout, elle revendique un catalogue de jeux impressionnant et susceptible d’occuper quelques minutes de temps à autre. À vrai dire, il y a tellement de jeux qu’il fallait bien faire une sélection des cinq incontournables à ne pas oublier.

Les jeux Cinq jeux incontournables

Mario Kart 7

Le must

Mario Kart 7 est le must have de la 3DS. Non seulement il offre le gameplay phare de la licence arcade de Nintendo mais il le fait au format poche sans aucun problème d’ergonomie ou de lisibilité. Il propose surtout tout type d’expérience : une course rapide pour tuer le temps quelques minutes, un championnat un peu plus long pour occuper davantage ou des sessions à plusieurs au cas où le terrain de beach-volley serait occupé. En bref, le parfait jeu de plage.

Alternative :Super Smash Bros. for Nintendo 3DS.

The Legend of Zelda : A Link Between Worlds

LE Zelda de la 3DS

Une console Nintendo ne serait rien sans son Zelda — demandez à la Wii U ce qu’elle en pense. Sur 3DS, il y a le choix et on opterait pour The Legend of Zelda : A Link Between Worlds plutôt que pour les portages Ocarina of Time et Majora’s Mask, d’abord sortis sur Nintendo 64. Le gameplay est davantage adapté à la console portable tandis que l’aventure est 100 % inédite. On y jouerait sous un parasol pendant des heures pour se reposer tranquillement l’esprit.

Alternative : un jeu Pokémon.

Professeur Layton Vs Phoenix Wright : Ace Attorney

Un peu de réflexion

Avis aux amateurs et amatrices de Sudoku et autres activités demandant d’utiliser sa matière grise. Grâce à Professeur Layton Vs Phoenix Wright : Ace Attorney, ils en auront pour leur argent. Il s’agit d’un cross-over entre les licences Professeur Layton — des jeux d’enquêtes — et Phoenix Wright — des visual novels centrés sur des procès. Reposant pour les réflexes, mais certainement pas pour le cerveau.

Alternative : un jeu Professeur Layton ou un jeu Phoenix Wright.

Animal Crossing : New Leaf

De la gestion tranquille

Voilà un jeu qui, encore une fois, ne demande pas nécessairement d’être très concentré ni constamment sur la console. On y va, on y vient selon l’humeur et les besoins du village qu’il s’agit de gérer. Difficile de faire mieux pour la plage, le but n’étant jamais de se prendre la tête.

Alternative : Harvest Moon 3D : A New Beginning

Theatrhythm : Final Fantasy

Pour danser sur la plage

L’été est souvent synonyme de fête et les jeux de rythmes sont du genre à donner la bougeotte. Theatrhythm : Final Fantasy, développé par Square Enix et convoquant une foule d’éléments de sa licence phare, répond parfaitement à ce phénomène. Copieux, technique, mignon : suffisamment d’arguments pour se faire plaisir le temps d’une chanson ou deux entre deux séances de baignade.

Alternative : Hatsune Miku : Project Mirai DX