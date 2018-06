Amazon consolide son abonnement Prime. Désormais, l'offre inclut un accès partiel au catalogue musical du géant du commerce électronique. L'offre est toutefois limitée et ne devrait pas convenir à tout le monde.

Amazon poursuit ses efforts dans le streaming musical. En marge du lancement en France de son enceinte connectée Amazon Echo, le géant du commerce électronique propose désormais aux clients de l’abonnement Prime un accès (très) partiel à son catalogue audio, sans aucun surcoût. Mais cet accès comporte deux grandes restrictions : la taille du catalogue et le temps d’écoute.

En effet, avec l’offre musicale intégrée dans Amazon Prime, l’internaute n’a accès « qu’à » deux millions de titres et ne peut pas écouter plus de 40 heures de musique par mois. Il est certes possible de les télécharger pour une écoute hors connexion et de profiter d’une écoute sans publicité (l’accès est de fait payant via Amazon Prime, facturé 5,99 euros par mois ou 49 euros par an).

Une offre moins fournie que Music Unlimited

À titre de comparaison, Amazon Music Unlimited est un abonnement à part. Facturé 9,99 euros par mois, le service permet de parcourir un catalogue contenant plus de 50 millions de titres et sans limite de temps d’écoute. Cependant, Amazon Music Unlimited n’est pas lié directement à Amazon Prime : ce sont des offres distinctes, même si Amazon fait un geste commercial pour les clients Prime.

L’offre incluse dans Amazon Prime est donc, sur le papier, moins attractive que celle de Music Unlimited. Toutefois, regardons le verre à moitié plein : avant, un abonné Prime n’avait pas accès à la plateforme de streaming musical. Il devait quoiqu’il arrive s’abonner en plus. Ici, Amazon enrichit ce service en ajoutant des fonctionnalités annexes, là où il n’y avait rien auparavant.

Le catalogue est certes plus faible qu’Amazon Music Unlimited ou que les autres services musicaux, comme Spotify et Deezer, mais il s’articule dans un ensemble qui comporte aussi un accès à la bibliothèque de prêt Kindle, aux séries Prime Original en exclusivité sur Prime Video et surtout à la livraison en un jour ouvré. En clair, ce qui est perdu au niveau musical est compensé par d’autres services