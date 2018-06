Netflix a une page secrète où ses abonnés peuvent envoyer des suggestions de films et de séries télé qui ne figurent pas encore dans son catalogue.

Il vous est déjà arrivé de taper le nom d’un programme dans la barre de recherche du catalogue Netflix, et de faire chou blanc ? Un onglet caché sur le site d’aide de la plateforme, jusqu’ici méconnu du grand public, va vous permettre d’exprimer votre frustration.

« Vous avez une idée de film ou de série TV que vous aimeriez voir sur Netflix ? Parlez-nous en ci-dessous ! » prévient cette page cachée, « Ce formulaire est le seul et unique moyen de nous faire part de vos demandes. » Cet onglet intitulé « demander des films ou des séries TV » a été découvert à la suite d’un tweet du compte officiel de Netflix Philippines ce 4 juin 2018.

Alors qu’un utilisateur lui demandait pourquoi le spectacle de l’humoriste Chelsea Peretti n’était pas disponible dans son pays, le compte Twitter lui a répondu : « Vous connaissez la chanson », suivi du lien vers le formulaire.

You know the drill : https://t.co/G11xj04UWP — Netflix Philippines (@Netflix_PH) June 4, 2018

Dans les deux minutes qui suivent, la comédienne américaine a repris et partagé l’information, soulignant au passage ironiquement que « littéralement personne ne connaît cette chanson ».

LITERALLY NO ONE KNOWS THAT DRILL https://t.co/WBq2hJMuS1 — Chelsea Peretti (@chelseaperetti) June 4, 2018

Comment utiliser la page « requêtes »

Il faut être abonné Netflix pour pouvoir avoir accès à la page requête — les internautes qui ne disposent pas d’un compte sont renvoyé vers un formulaire de connexion. Ensuite, il suffit de remplir une ou plusieurs des trois cases, et d’appuyer sur « soumettre une suggestion ». Alors que la page est en français, elle passe en langue anglaise lorsque vous avez envoyé le formulaire.

Le site liste alors quelques raisons pour lesquelles Netflix pourrait ne pas avoir les droits de diffusion des contenus que vous recherchez. Par exemple : Game of Thrones, dont les droits appartiennent à une autre entreprise, le groupe américain HBO.

Netflix ne précise pas combien de demande il reçoit par jour (un nombre qui risque d’exploser maintenant que cette page est plus connue) ni comment sont traitées les suggestions. Mais le site prévient tout de même : pas la peine de vous connecter tous les jours pour envoyer la même demande d’ajout de contenu. « Si vous avez déjà soumis une demande de titre, détendez-vous et ne vous inquiétez plus de rien : nous avons reçu vos commentaires et vous n’avez plus rien à faire », met-elle en garde.

Outre les réseaux sociaux, les fans disposent donc d’une autre manière de se faire entendre — bien que la plus efficace reste la mobilisation sur les réseaux sociaux, à l’image de la campagne lancée par les fans de Sense8 à l’époque de l’annonce de l’arrêt la série. Pour Netflix, il y a tout de même un avantage de la page de requête : vu qu’il faut être abonné pour soumettre une suggestion, la plateforme est assurée que les demandes proviennent de comptes payants, et non d’internautes lambda.