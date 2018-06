Marre du divertissement mainstream sur YouTube ? Tous les mois, Numerama vous propose cinq chaînes YouTube originales, ludiques et forcément passionnantes.

YouTube est une vraie caverne d’Ali Baba, à tel point qu’il est difficile de s’y retrouver. De ce constat, nous avons pris la décision de publier chaque mois une sélection de cinq chaînes à suivre. Cette liste est bien sûr très subjective, puisqu’elle est le fruit de nos découvertes et de nos préférences.

Mais pas question de sélectionner tout et n’importe quoi.

Nous ne citons que les chaînes qui se démarquent tant sur le fond que sur la forme. De plus, il s’agit de proposer celles qui sont accessibles aux francophones : nous ne retenons donc que celles dans lesquelles les vidéastes s’expriment en français (ou, à défaut, celles où personne ne parle — c’est l’exception).

Joseph's Machine Joseph’s Machine

Vous savez ce qu’on appelle une machine de Rube Goldberg ? C’est une machine qui réalise une tâche simple d’une manière délibérément complexe, le plus souvent à l’aide d’une réaction en chaine. Et bien c’est ce que fait Joseph Herscher, un vidéaste néo-zélandais. Sur sa chaîne, nommée Joseph’s Machine, vous pouvez voir l’extraordinaire sophistication de ses fabrications.

La vidéo ci-dessous est un exemple éloquent : pour se servir une bête part de gâteau, Joseph évite un lustre qui aurait pu l’assommer, fait chauffer une plaque de métal à l’aide d’une bougie pour faire glisser une motte de beurre, brûle une corde, lance un appel sur Skype, fait tomber un PC portable ou encore projette des pots de fleur à travers la pièce. On n’ose imaginer le nombre d’essais pour peaufiner tout ça.

Sexpédition Sexpédition

Du temps où vous étiez sur les bancs de l’école, vous avez peut-être gardé quelques vagues souvenirs des cours d’éducation sexuelle qui étaient dispensés à travers les leçons de SVT. Naturellement, ces cours, adressés à des jeunes, ne pouvaient pas forcément traiter de tous les détails sur la sexualité. Mais avec le web, il y a largement de quoi parfaire ses connaissances.

Avec la chaîne YouTube Sexpédition par exemple, c’est la sexualité féminine qui est explorée : masturbation, point G, femme fontaine, orgasme clitoridien ou vaginal, droit à l’IVG, gynécologie, cunnilingus, vulve, hymen, clitoris. Nombreux sont les sujets qui sont abordés et certains concernent aussi le ou la partenaire : BDSM, fellation, sodomie, sida, préliminaires ou encore soumission.

Horror Humanum Est Horror Humanum Est

Remettre en mémoire quelques jalons sanglants de l’Histoire humaine. Voilà ce que propose Horror Humanum Est, une chaîne YouTube animée par Cédric, enseignant d’arts appliqués et réalisateur de films d’animation. Ici, il vous invite à vous souvenir de « méfaits commis au nom de logiques sociales et culturelles dont la bizarrerie et l’horreur ne se révèlent qu’à la mesure de nos valeurs actuelles ».

Saint-Barthélémy, le sac de Nankin, les Khmers rouges, Verdun ou encore l’Unité 731 vous évoquent certainement quelques images en tête. Çà, c’est pour les faits les plus connus. Mais avec Horror Humanum Est, vous découvrirez aussi bien d’autres récits tout aussi choquants au regard de notre morale contemporaine : Cipayes, les grottes du Dahra, l’eau du Zong ou encore les éléphants tueurs. Ambiance.

Le Bizarreum Le Bizarreum

L’archéo-anthropologie et l’archéologie funéraire sont vos passions cachées ? Alors direction Le Bizarreum, une chaîne YouTube animée par Juliette. Comme vous l’avez sans doute compris, la vidéaste consacre ses vidéos au mortuaire, mais pas au paranormal. Il s’agit d’aborder la mort à travers son aspect historique, explique-t-elle. Trois formats sont proposés :

Le premier regroupe les thématiques d’archéologie et d’anthropologie, basées sur des rapports de fouille et de recherches personnelles. Le deuxième, appelé Minute Creepy, propose de se focaliser sur un détail morbide insolite, une bizarrerie ou une curiosité. Enfin, il y a la Pause Mortuaire, qui est un format plus rare, d’expression libre, avec parfois un invité. Mortel, non ?

Epic Teaching of the History Epic Teaching of the History

Animée par RaAaK, Epic Teaching of the History est une chaîne YouTube qui mêle l’humour à l’histoire. Active depuis quatre ans maintenant, elle propose un grand nombre de vidéos qui se répartissent en trois formats : ETH, qui permet de traiter un sujet ou une thématique historique ; Le-Saviez-Vous, qui s’attarde sur les anecdotes et les récits insolites ; PVR, qui se focalise sur des vidéos d’antan.

Vous voulez quelques exemples ? Les émissions sur l’histoire des fast foods et l’invasion des lapins en Australie sont classées dans la rubrique ETH, tandis que vous trouverez le pire film d’animation de l’histoire ou encore la première vidéo de chats dans la catégorie PVR. L’auteur propose aussi quelques autres formats, plus rares, ce qui lui permet de tenter d’autres manières de produire des contenus.

Sachez qu’en mai, nous vous avions suggéré de vous abonner aux chaînes suivantes pour ne rien rater de leurs actualités : Vinheteiro (piano), Vin’Stache (œnologie), Val so Classic (musique classique), Plein des Pixels (jeux vidéo) et MécaGirl (mécanique automobile) . Si aucune ne vous plait, vous pouvez très bien consulter nos sélections pour les mois de mars et d’avril.

