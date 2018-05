Après plusieurs semaines de lutte, le YouTubeur britannique TotalBiscuit a succombé des suites d'un cancer diagnostiqué en 2014. Commentateur, critique cynique et analyste, sa disparition a ému le milieu du jeu vidéo, mais aussi le monde de YouTube où il cumulait plus de 2 millions de followers.

John Bain alias TotalBiscuit est mort à l’âge de 33 ans des suites d’un cancer de l’estomac, ce jeudi 24 mai. C’est sa femme, Genna Bain, qui a fait part de la nouvelle sur Twitter. Elle informait régulièrement la communauté de son mari de leur situation. Jusqu’à la fin.

Après son retrait du monde de la critique, annoncé sur Reddit, TotalBiscuit avait tout de même continué à produire quelques vidéos avec sa femme. Dans son message, il confiait espérer que sa femme prenne les commandes de sa chaîne après sa mort : « Non seulement je serais d’accord pour que Genna s’occupe de mes chaînes une fois que je serai parti mais je serais ravi qu’elle le fasse. »

TotalBiscuit a commencé sa carrière YouTube en 2010. Il a notamment produit la série de vidéos WTF is… ? où il donnait ses impressions sur des jeux, souvent des titres indépendants. Une spécialisation qui lui a donné le surnom de « champion du gaming indépendant » par Eurogamer. Il critiquait également des titres plus importants, n’hésitant pas à se montrer acide envers les développeurs de jeux.

« Ça a été un privilège pour moi, merci à tous de m’avoir laissé entrer dans vos vies et faire quelque chose d’important, influençant la manière dont vous dépensez votre argent durement gagné », concluait John Bain dans son message. Il laisse derrière lui sa femme Genna et son beau-fils Orion.

John Bain's opinionated game critiques and sense of humor led to him becoming one of the most prominent voices in the gaming industry. The emote bearing his face represents the indelible mark that he has left on Twitch.

Thank you for everything, TotalBiscuit.

— Twitch (@Twitch) May 25, 2018