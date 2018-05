Nintendo avait annoncé qu'il commercialiserait un nouveau stock de sa NES Classic Mini. Rendez-vous le 29 juin pour les retardataires.

Vous avez payé votre NES Classic Mini un bras sur eBay ? Dommage : Nintendo va en commercialiser une nouvelle salve par les canaux traditionnels. L’information, officialisée en septembre dernier, est confirmée une bonne fois pour toutes aujourd’hui à la faveur d’une deuxième date de lancement pour la console rétro.

A partir du 29 juin, elle envahira les rayons pour s’offrir un deuxième carton. Depuis son compte Twitter, Nintendo of America estime que la NES Classic Mini et la SNES Classic Mini seront disponibles jusqu’à la fin d’année. Ce qui veut dire qu’il faudra, encore, se dépêcher.

Tweets by NintendoAmerica

La ressortie de la ressortie

Avec ses consoles du passé ressuscitées sous la forme d’objets mignons qui accueillent un catalogue de jeux pré-installés, Nintendo s’est trouvé une nouvelle poule aux œufs d’or. Et a surtout lancé une mode consistant à imprimer un vent de nostalgie dans un marché du jeu vidéo toujours plus friand de retrouver des souvenirs d’antan. Preuve que cela marche : la demande est supérieure à l’offre et la NES Classic Mini s’est vite retrouvée à court de stock pour se vendre à prix d’or sur le marché gris.

Aux dernières nouvelles, Nintendo aurait vendu plus de deux millions de sa NES Classic Mini — et plus de cinq millions pour la SNES Classic Mini. Dès lors, on comprend mieux pourquoi il n’hésite pas à la ressortir. Tant pis pour les retardataires qui croyaient, à l’époque, qu’il n’y en aurait jamais plus sur Amazon ou un autre revendeur.