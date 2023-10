[Deal du jour] La Nintendo Switch Lite est la version entièrement portable de la console de Nintendo. Elle est idéale si vous ne jouez jamais sur votre téléviseur, et uniquement en nomade, si toutefois vous n’avez aucun problème avec son écran, plus petit. En ce moment, elle s’accompagne du dernier Animal Crossing offert.

C’est quoi l’offre de La Fnac sur la Switch Lite ?

La Nintendo Switch Lite est normalement vendue 199 €. La Fnac propose en ce moment le pack avec la Nintendo Switch Lite édition limitée aux couleurs d’Animal Crossing, et le jeu Animal Crossing New Horizons en version physique d’une valeur de 59,99 €, le tout au prix de 199 €.

C’est quoi ce pack Switch Lite + Animal Crossing ?

La Nintendo Switch Lite est une version seulement portable, et donc non hybride, de la Switch classique. Elle n’a pas de Joy-Con détachables ni de dock pour jouer sur votre téléviseur. Ses dimensions de 20,8 × 1,39 × 9,11 cm et son poids de 275 g (contre 398 g pour la version classique, et 420 g pour la Switch OLED) en font une console compacte et facile à prendre en main, y compris pour les plus jeunes joueuses et joueurs. Sa dalle LCD de 5,5 pouces et d’une définition HD de 1280 × 720 pixels offre une qualité d’image suffisante pour profiter des titres du catalogue de la Switch, malgré un manque de luminosité.

Elle possède une autonomie de 6 h environ, sans pousser la luminosité à fond. Pile de quoi assurer une partie de Super Mario Bros. Wonder, pendant un Lyon – Barcelone en train. Enfin, elle dispose d’un espace de stockage de 32 Go, dont un peu plus de 6 occupés par le logiciel de la console. Il faudra éventuellement vous tourner vers une carte microSD pour faire de la place. La MicroSDXC Sandisk officielle pour Nintendo Switch, d’une taille de 128 Go, est en ce moment au prix de 18,95 € sur Amazon.

Enfin, cette Switch Lite est aux couleurs du jeu Animal Crossing, dans une jolie édition baptisée Méli et Mélo Hawaï, du nom des deux tanukis propriétaires de la boutique de l’île. Le design de cette édition reprend la teinte turquoise et les paysages tropicaux de l’île, ainsi que la fameuse feuille du jeu, présente dans d’autres titres de la saga.

Est-ce que ce pack Switch avec le dernier Animal Crossing offert vaut le coup ?

Moins de 200 € pour une Switch Lite et Animal Crossing New Horizon, ça vaut clairement le coup si vous aviez l’intention de faire le jeu, et qu’une Switch 100 % portable vous convient. Même s’il ne vous reste que quelques décennies pour y jouer, Animal Crossing s’accompagne maintenant d’une mise à jour qui rajoute du contenu. Ce sont donc des heures de jeu qui vous attendent, soit un excellent investissement.

En ce qui concerne l’histoire et le gameplay, le jeu prend place sur une île habitée par d’adorables animaux, où vous débarquez un beau matin pour changer de vie. Après un briefing par l’adorable Marie, vous passerez votre temps à cueillir des fleurs, ramasser des fruits et des coquillages, construire des meubles, et parler à vos adorables voisins. Ces derniers habitent d’adorables maisons, et vous donneront de précieux conseils de vie, pour qu’à votre tour, vous construisiez votre petit paradis. En dehors d’une jouabilité parfois un brin frustrante, Animal Crossing New Horizon est un jeu adorable qui donne le sourire.

