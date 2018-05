Marre du divertissement mainstream sur YouTube ? Tous les mois, Numerama vous propose cinq chaînes YouTube originales, ludiques et forcément passionnantes.

YouTube est une vraie caverne d’Ali Baba, à tel point qu’il est difficile de s’y retrouver. De ce constat, nous avons pris la décision de publier chaque mois une sélection de cinq chaînes à suivre. Cette liste est bien sûr très subjective, puisqu’elle est le fruit de nos découvertes et de nos préférences.

Mais pas question de sélectionner tout et n’importe quoi.

Nous ne citons que les chaînes qui se démarquent tant sur le fond que sur la forme. De plus, il s’agit de proposer celles qui sont accessibles aux francophones : nous ne retenons donc que celles dans lesquelles les vidéastes s’expriment en français (ou, à défaut, celles où personne ne parle — c’est l’exception).

Vinheteiro Vinheteiro

Voilà typiquement le genre de chaîne sur YouTube qui donne envie de se mettre à un instrument de musique, en l’occurrence le piano ! Actif depuis bientôt dix ans sur le site, Vinheteiro se contentait autrefois de faire des reprises de morceaux plus ou moins réputés, alternant entre classique et titres plus contemporains. Mais depuis un an, le pianiste est passé sur des formats plus vendeurs.

Quelques exemples : Vinheteiro reprend la Sonate au clair de Lune en cinq versions, vous fait écouter dix morceaux de musique classique que vous connaissez sans doute mais dont le nom vous échappe, joue des hymnes nationaux au piano, vous fait ressentir la différence entre un jeu avec émotion et un autre qui en est dépourvu ou bien vous présente plusieurs styles de jeu.

Vin'Stache Vin’Stache

Vous êtes du genre à faire des soirées vins et fromages avec vos amis ? Si vous voulez épater la galerie, peut-être devriez-vous faire un tour sur la chaîne de Vin’Stache, qui, vous l’avez deviné, traite d’œnologie pour les nuls. Pourquoi les vins de Bordeaux sont-ils aussi réputés ? Qu’est ce qu’un cépage ? Le Beaujolais nouveau est-il vraiment un vin de merde ? Voilà certaines questions auxquelles répond la chaîne.

Trois formats sont proposés : Vin’Stache, qui traite du sujet du vin en général ; O.VI.NI, qui se consacré aux vins atypiques et vraiment hors-normes ; Cépage Sorcier, qui s’attarde sur des cépages (histoire, terroirs, expression aromatique). Attention : la chaîne s’adresse à un public majeur, en âge de boire de l’alcool (avec modération, bien entendu). Jeunes gens, passez votre chemin !

Val so Classic Val so Classic

La musique classique vous intéresse ? C’est aussi la passion de Val so Classic. Sur cette chaîne encore jeune — elle ne compte qu’une petite dizaine de vidéos –, Val a notamment pris le temps de s’attaquer aux clichés sur l’opéra (c’est pour les vieux ! C’est cher ! C’est long ! On ne comprend rien !). Elle a aussi comparé Stromae à Bizet, ou encore Muse et Saint-Saëns.

Plus récemment, Val a lancé un nouveau format de vidéo dans lequel elle entend nous faire découvrir la musique classique à travers des visites régionales, que ce soit en France ou bien dans le reste de l’Europe. Et pour inaugurer cette série, c’est avec le violoniste Renaud Capuçon, à Aix en Provence, que la vidéaste a pu s’entretenir. Ensuite, elle s’est envolée en Norvège pour le deuxième épisode !

Plein les pixels Plein les pixels

Sur Plein les pixels, il y a une ribambelle d’émissions aux lignes éditoriales variées. Dans Les Jeux sont Faits, des participants sont invités à présenter chacun un jeu sur un thème tiré au sort et à découvrir ceux des autres à travers un quiz puis en les essayant ; dans Faites vos jeux, chacun présente un jeu qui mérite d’être mis en avant ; Quant à L’Écran tremble encore, ce sont des analyses et des réflexions sur les jeux

On notera une initiative intéressante consistant à présenter certains programmes dans un format plus court. C’est le cas par exemple de Supplicité Publiminale, un programme dans lequel la discussion tourne autour des publicités pour en décortiquer le message, et Mini-Minale, qui est une version réduite du premier programme. Bien vu pour les personnes qui n’ont pas beaucoup de temps devant eux.

MécaGirl La mécanique pour les filles

Qui a dit que l’entretien d’une voiture était un domaine réservé exclusivement aux hommes ? Ce n’est pas MécaGirl en tout cas ! Sur sa chaîne YouTube, intitulée fort justement la mécanique pour les filles, la vidéaste propose aux femmes (mais aussi aux hommes qui n’y connaissent rien, du coup) de maîtriser l’entretien standard d’un véhicule sans avoir besoin de faire appel à Monsieur ou à un spécialiste.

Vous ne savez comment vérifier l’usure des pneus ou faire la vidange ? Le changement des balais d’essuie glace est un mystère pour vous, tout comme le remplacement des plaquettes de frein ? Bref, vous n’êtes pas du tout familier avec la mécanique de la voiture ? Alors, les dizaines de guides devraient pouvoir éclairer votre lanterne et vous permettre de vous débrouiller seul. En tout cas, pour la base.

Sachez qu’en avril, nous vous avions suggéré de vous abonner aux chaînes suivantes pour ne rien rater de leurs actualités : Talks with a Spy (espionnage), MisterFox (doublage), L’Insolente Linguiste (linguistique), Pier-re (expression libre), Angle Droit (droit). Si aucune ne vous plait, vous pouvez très bien consulter nos sélections pour les mois de février et mars.