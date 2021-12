Spotify met à disposition un outil pour cacher les musiques que vous préférez garder pour vous : c'est le principe de la session d'écoute privée.

Tout le monde a ses petits plaisirs un peu coupables en matière de musique. Un tube des années 90 qui a mal vieilli, un titre aux paroles un peu trop mielleuses, une chanson paillarde un peu trop grivoise, un générique un peu bête… ces morceaux ont su nous accrocher et on y revient de temps en temps. Mais on ne tient pas toujours à partager avec la Terre entière nos petits écarts artistiques.

C’est là que la session d’écoute privée entre en jeu : ce mode, disponible sur Spotify, sert à lancer les morceaux sans se soucier de leur visibilité par autrui : en effet, les titres que vous écoutez sous ce mode ne seront pas visibles dans la colonne « Activités de vos amis », depuis leur compte. Par ailleurs, les pistes écoutées ne seront pas recensées sur des sites de profil musical, comme Last.FM.

Autre intérêt à prendre en compte avec la session d’écoute privée : tout ce qui passe durant ce mode n’est pas pris en compte pour affiner votre profil musical et, par conséquent, sur les recommandations que formule Spotify. C’est le cas, par exemple, des découvertes de la semaine, qui se basent sur vos goûts. Une bonne manière de préserver vos préférences, sans les polluer par des titres que vous jugez un peu idiots.

À lire : Vous pouvez enfin afficher les paroles sur Spotify : voici comment

Comment lancer la session d’écoute privée avec Spotify sur ordinateur ?

Sur PC

Sur PC, lancez l’application ;

En haut à gauche de l’écran, cliquez sur les points de suspension ;

Allez dans « Fichier » ;

» ; Choisissez « Session d’écoute privée » ;

» ; C’est tout !

Sur Mac

Lancez l’application ;

En haut à droite, cliquez sur la petite flèche ;

Cliquez sur « Session d’écoute privée » dans le menu déroulant ;

» dans le menu déroulant ; C’est tout ! Un cadenas indique que l’option est active.

La désactivation se fait en faisant le chemin inverse.

Comment lancer la session d’écoute privée avec Spotify sur mobile ?

Sur Android

Sur votre smartphone, lancez l’application ;

Cliquez sur la roue crantée en haut à droite ;

Descendez jusqu’à la ligne « Session d’écoute privée » ;

» ; C’est tout !

Sur iOS

Lancez l’application Spotify ;

Cliquez sur la roue crantée en haut à droite ;

Cliquez sur « Partage » ;

» ; Activez la « Session d’écoute privée ».

Là encore, le retrait de la session privée se fait en faisant le chemin dans l’autre sens.

Crédit photo de la une : American Psycho Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo