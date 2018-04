Ubisoft s'est félicité du lancement record de Far Cry 5, le deuxième meilleur de son histoire.

On a longtemps entendu les joueurs se plaindre du manque d’évolutions apportées à la saga Assassin’s Creed, ce qui a poussé Ubisoft à mettre la licence au repos pendant une année. Bizarrement, Far Cry a l’air d’être immunisé contre ce phénomène, car les fans de la saga semblent ne voir aucun souci à jouer toujours à la même chose. En témoignent les premiers chiffres de vente enregistrés par le cinquième épisode, qui ont permis à la firme française de publier un communiqué ultra positif. Far Cry 5 n’est ni plus ni moins que le second meilleur démarrage de toute l’histoire d’Ubisoft, derrière The Division qui, lui au moins, était 100 % nouveau.

Far Cry 5 est un immense carton

En chiffres et en seulement une semaine, Far Cry 5 c’est :

des volumes deux fois supérieurs à Far Cry 4 ,

, un chiffre d’affaire de 310 millions de dollars,

plus de 50 % des ventes réalisés en format numérique,

55 000 heures diffusées sur Twitch

117 millions de vues sur YouTube.

Il ne lui a fallu que quelques jours pour pour pulvériser les records de la franchise et faire mieux, du moins pour l’heure, qu’Assassin’s Creed Origins, beaucoup plus ambitieux sur les nouveautés et ayant su se remettre en question après les critiques essuyées par ses prédécesseurs.

« Nous sommes honorés de l’accueil que les joueurs ont réservé à Far Cry 5 et nous sommes motivés pour soutenir le développement de la communauté Far Cry dans les mois et les années à venir », lâche Dan Hay producteur exécutif. Pour Far Cry 6, on peut donc s’attendre à la même formule qui gagne : un monde ouvert situé dans une région fictive avec une liberté quasi totale et une horde de méchants charismatiques. Un énième 3.5 en somme.