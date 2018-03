Si vous aimez les jeux de société complètement barrés, vous êtes au bon endroit ! En participant à notre concours, vous pourrez peut-être remporter un exemplaire d'Attack of the Jelly Monster, paru récemment chez nos amis de Libellud.

Qui n’a jamais rêvé de récupérer des échantillons gélifiés sur une gigantesque créature gluante venue de l’espace ? Dans le dernier jeu de société d’Antonin Boccara illustré par Guillaume Duchemin, vous devrez user de multiples stratégies afin de prélever un maximum de gelée extraterrestre sur le monstre qui envahit notre douce planète.

Mêlant habilement réflexes et réflexion, Attack of the Jelly Monster se joue en 4 manches. Les dés sont votre escouade, les autres joueurs vos adversaires, et il s’agira donc à la fois d’être le plus rapide et le plus malin puisque les lancers se font en simultané. De cette façon de jouer originale, qu’on pourrait qualifier de chaos organisé, naît naturellement une superbe pagaille prompte à déclencher fous rires et explosions de joie.

Alors, si la proposition du jeu a éveillé votre intérêt, tentez votre chance en participant à notre concours ! Il existe trois possibilités que vous pouvez cumuler pour maximiser vos chances de victoire. Vous avez jusqu’au 4 avril pour participer.

Vous pouvez tout d’abord retweeter la publication ci-dessous, sans oublier de suivre notre compte et celui de Libellud.

Vous pouvez aussi aimer et commenter le post Facebook ci-après.

Enfin, vous avez aussi la possibilité de remplir et nous renvoyer le formulaire en bas de l’article.

