Cette semaine, on vous propose un jeu de plis minimaliste, venu d’Asie, avec des jetons à la place des cartes. C’est le bougrement malin 12 Chip Trick.

C’est quoi, le jeu de société 12 Chip Trick ?

La petite boîte joliment illustrée ne s’encombre pas d’une vague thématique plaquée. Ce qui compte, c’est la mécanique, le gameplay. Et ça tombe bien, de cette perspective-là c’est très réussi, et renouvelle le genre.

Accessible à partir de 8 ans, pour 2 à 4 3 joueurs, et des parties d’une vingtaine de minutes, il mélange le principe du jeu de plis et du blackjack.

Édité par Mandoo Games, 12 Chip Trick est un jeu de Root, illustré par Chong, et commercialisé au prix de 16,95 € chez Philibert.

… et pourtant simple comme tout

Encore un jeu de plis original

Des parties prenantes

Joli matériel On a moins aimé La boîte indique de 2 à 4 joueurs : jouez-y à 3

Les jetons moins pratiques à tenir que des cartes

Règles du jeu 12 Chip Trick

Mise en place

La mise en place ne prend que quelques secondes. On mélange les 12 jetons (d’où le nom du jeu) face cachée, et on en distribue 2 rouges et 2 bleus à chaque joueur.

Et c’est tout !

Ces jetons sont numérotés : 1 à 3 et 10 à 12 pour les bleus, 4 à 9 pour les rouges. Des sous-bocks, mis de côté en début de partie, servent à compter le nombre de manches gagnées par les joueurs.

Déroulement d’une partie

Pour gagner une manche, il faut faire le plus gros score… mais sans dépasser 21 (comme au blackjack).

À son tour, on pose un jeton de sa main au centre de la table. N’importe lequel, celui que l’on veut.

Quand tout le monde a joué, la personne ayant posé la plus grosse valeur récupère le jeton de son choix, et le place de côté, dans sa zone de score. Enfin, pas tout à fait n’importe lequel, puisque si un jeton rouge est présent, il doit être pris en priorité sur les bleus.

Les autres joueurs, dans l’ordre du tour, récupèrent également un jeton, mais le remettent dans leur main. Un nouveau tour commence ensuite, où tout le monde repose un jeton, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’un des joueurs n’ait plus de jeton en main.

Vient alors le moment de compter son score. En plus des jetons gagnés et mis dans sa zone de score, on ajoute également les jetons que l’on possède encore en main. On additionne le tout, et le plus gros score remporte la manche… sauf ceux qui dépassent 21, qui sont éliminés d’office.

La partie s’arrête dès que quelqu’un a gagné 3 manches.

Pourquoi jouer à 12 Chip Trick ?

Entre Skull King, Cat in the Box, Mino Dice, The Crew, on en passe et des meilleurs, les jeux de plis ont le vent en poupe. Et pourtant chacun d’eux apporte quelque chose de neuf, d’original, qui donne envie d’y revenir, sans faire doublon avec ses prédécesseurs. De quoi remplacer les vénérables belote ou tarot.

Et 12 Chip Trick ne fait pas exception à cette règle.

Il a cependant l’avantage d’être l’un des plus simples à comprendre. Tellement simple d’ailleurs que la lecture des règles nous a laissés un peu dubitatifs quant à l’intérêt du jeu.

Notre avis sur 12 Chip Trick

Quelle méprise ! Car tout minimaliste qu’il soit (il suffit de 12 jetons), il est passionnant à jouer. Pas la première manche, il faut bien l’avouer, où on joue complètement au hasard, tant on ne comprend pas ce qu’il faut faire, où on n’a évidemment pas encore intégré toutes les subtilités du jeu.

Mais dès les suivantes, les 3 joueurs se prennent réellement au jeu. On essaie de se souvenir qui a quels jetons. On est aidé, car on connait les couleurs des jetons des autres, mais par leur valeur. Plus la manche avance, plus des jetons sont remisés dans les zones de score, et plus on a d’informations.

On tente alors de deviner ce que les autres vont jouer, le jeton qu’ils vont prendre. On essaie d’être tantôt celui qui remporte le pli, tantôt le joueur juste après, pour reprendre en main un jeton intéressant. Bref, les parties sont passionnantes et prenantes.

On précise « 3 joueurs », car même si la boîte indique de 2 à 4, ce n’est pas vraiment le cas. On peut y jouer à 2, mais c’est une variante avec un joueur fantôme, pas très intéressante. On peut aussi y jouer à 4, en ajoutant d’autres jetons de valeurs qui existent déjà. Là aussi, le jeu perd de son intérêt.

On pourrait aussi tiquer sur le fait que les jetons, bien qu’agréables à manipuler, comme des jetons de poker, sont par contre moins pratiques à tenir en main que de simples cartes. Et rendent le jeu sans doute plus cher. Et c’est vrai.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Hormis ces deux petits écueils, 12 Chip Trick est une vraie pépite ludique. Il est beau, simple (une fois qu’on a compris les tenants et les aboutissants, après une ou deux manches), malin comme tout, et avec un matériel réduit à son plus strict minimum, comme savent si bien le faire les auteurs et éditeurs asiatiques. Un principe ludique veut que la création d’un jeu ne soit pas terminée quand on ne peut plus rien lui ajouter, mais plutôt quand on ne peut plus rien lui retirer. 12 Chip Trick en est la preuve concrète. Et si vous en doutez, essayez-le en ligne sur Board Game Arena.

