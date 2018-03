La rumeur se confirme : le célèbre catcheur John Cena prêtera ses traits (et surtout ses muscles) à Duke Nukem, dans un film produit par Michael Bay.

Adapter le jeu vidéo Duke Nukem au cinéma ? Les fans en rêvent et les studios en discutent depuis des années, sans toutefois arriver à un possible terrain d’entendre. Mais depuis quelques mois, le projet jusqu’ici si chimérique se précise enfin. D’abord en janvier, où l’on apprenait que la Paramount a trouvé au long-métrage un producteur de choix : l’amateur d’explosions Michael Bay, par le biais de sa société Platinum Dunes.

Mais il nous manquait encore une information, et pas des moindres : qui pour interpréter le Duke ? Depuis quelques semaines, les bruits de couloirs misaient sur le nom du célèbre catcheur John Cena, qui se tente à une carrière d’acteur depuis déjà quelques années.

Un choix qui sonnait comme une évidence

Aujourd’hui, la rumeur se confirme : le plus irrévérencieux des personnages de la sphère vidéoludique sera bien campé par le champion de WWE, selon les aveux de l’un des producteurs du film, Andrew Form, lors d’une interview pour CinemaBlend. « C’est lui. Oui. Nous n’avons pas encore de scénario, donc c’est confirmé pour le moment, mais s’il lit le scénario et qu’il ne l’aime pas, il sera toujours possible pour lui de se rétracter, mais pour le moment, c’est notre gars. »

Vous l’aurez sans doute compris, si ce projet d’adaptation se concrétise pas à pas, il lui reste toujours à trouver son réalisateur ainsi qu’un scénariste.