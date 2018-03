Découvrez chaque semaine un jeu de société que nous avons sélectionné pour vous (avec amour et passion). Cette semaine, c'est Deep Sea Adventure qui est à l'honneur.

Un petit sous-marin navigue dans les eaux abyssales d’un océan quelconque. À bord, vous et vos concurrents, jusqu’à six chercheurs de trésors. Car c’est bien là le but de votre expédition : plonger pour remonter les plus gros trésors. Problème : la réserve d’oxygène s’épuise vite. Très vite. Trop vite !

Au centre de la table, la tuile du sous-marin, suivi d’un chemin composé d’une quarantaine de tuiles trésors. Celles-ci sont retournées faces cachées. On ne sait donc pas combien elles valent. En revanche on sait que plus on plonge, plus elles sont intéressantes : au mieux trois points pour les premières mais jusqu’à quinze pour les plus profondes.

Les pions de tous les joueurs commencent la partie à bord du sous-marin. À son tour, on lance deux dés dont la somme indique la distance parcourue par notre pion. Arrivé à destination, on choisit si on souhaite prendre la tuile (et donc le trésor). À priori on serait tenté de toutes les ramasser. Sauf que cela a deux incidences.

Premièrement, il faudra déduire des prochains lancers de dés le nombre de tuiles possédés. Plus on est chargé, moins on avance. Si mon total aux dés fait cinq et que j’ai un trésor, je n’avance que de quatre cases. Si j’en possède deux, je n’avance que de trois. Etc.

Mais surtout, en début de tour, la réserve d’oxygène baisse d’autant que du nombre de tuiles ramassées. Une tuile, une ration d’oxygène de moins. Deux tuiles, deux rations consommées. Etc. Le problème est que cette réserve est commune à l’ensemble des joueurs. Et quand elle s’épuise, tous les pions encore dans l’eau meurent noyés, laissant leurs trésors couler au fond de l’océan.

Et c’est là tout le twist de Deep Sea Adventure : à son tour, avant de lancer les dés, on choisit si on continue de plonger, dans l’espoir d’atteindre de plus gros trésors, ou si on joue prudemment en remontant vers le sous-marin. Une fois la remontée entamée, interdit de revenir en arrière.

Les joueurs jouent ainsi à tour de rôle. Dès que la réserve d’oxygène est vide, les survivants comptent leurs trésors. Les noyés, eux, ne marquent aucun point. Les tuiles trésors ramassées sont mises de côté, rendant le chemin vers les gros trésors de plus en plus court et donc de plus en plus tentant et accessibles pour les manches suivantes. Finalement, le joueur le plus riche à la fin de la troisième manche l’emporte.

Ce qui surprend en premier lieu avec Deep Sea Adventure, c’est la taille de la boite. En effet, celle-ci est toute petite, tenant assez facilement dans une (grosse) poche. Mais surtout, elle est pleine à craquer. Le matériel et le design sont typiques du minimalisme ludique en provenance directe du Japon. Tout est épuré, mais néanmoins très attirant.

Dee Sea Adventure est un jeu de stop ou encore aux règles simples, comme c’est souvent le cas pour ce genre. Mais surtout c’est un jeu très fun qui met l’ambiance autour de la table. On charrie les autres. On les incite à aller de plus en plus loin. Puis on se moque quand ils n’arrivent plus à remonter à temps à la surface… à moins de s’en mordre les doigts s’ils y parviennent, les poches remplies de gros trésors. Bref, on se marre !

Bien entendu, plus on est nombreux, meilleure en sera la partie. Même si le jeu tourne à partir de deux joueurs, c’est évidemment beaucoup moins drôle qu’à six. Les parties sont rapides, la réserve d’oxygène se vidant toujours très vite. En tout cas beaucoup plus vite qu’on ne le pense. D’ailleurs ne vous étonnez pas si tout le monde meurt lors de vos premières parties. Difficile de résister à l’appât du gain…

Deep Sea Adventure est parfait pour débuter ou finir une soirée jeux sur quelque chose de léger, taquin et drôle. Ses règles simples et ses parties rapides vous permettront d’y jouer aussi bien en famille qu’entre amis, même s’ils sont novices en la matière. Et grâce à sa taille de boite, vous pourrez toujours l’avoir sur vous.

Deep Sea Adventure est un jeu de Jun Sasaki et Goro Sasaki

Illustré par Jun Sasaki

Édité par Oink Games

Pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans

Pour des parties d’environ 30 minutes

Au prix de 18,00 € chez Philibert

