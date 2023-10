Le programme est simple : négocier, échanger, prospérer. Pour, à la fin, être le plus riche. C’est Waterfall Park, notre jeu de société de la semaine.

C’est quoi, le jeu de société Waterfall Park ?

Vous avez été engagé pour aménager un parc d’attractions… sur une cascade, parce que pourquoi pas après tout. Mais vous n’êtes pas seul, le propriétaire aime faire jouer la concurrence. Et, forcément, certains manèges, certains emplacements, sont plus intéressants que d’autres. Heureusement, tout, mais alors absolument tout, se négocie ici. Qui s’en tirera le mieux pour être le plus riche ?

Accessible à partir de 10 ans, pour 3 à 5 joueurs, voici sans doute l’un des jeux de négociation les plus réussis et les plus épurés du marché.

Édité par Repos Production, Waterfall Park est un jeu de Karsten Hartwig, illustré par Umeshu Lovers, et commercialisé au prix de 35,95 € chez Philibert.

Les règles du jeu de Waterfall Park ?

Installation du plateau

La mise en place est très rapide.

Après avoir placé l’énorme plateau au centre de la table, on mélange d’un côté les cartes d’emplacement, et de l’autre les tuiles d’attraction.

Il existe une carte d’emplacement numérotée pour chaque emplacement du plateau, de 1 à 81. Quant aux attractions, il en existe neuf différentes (le train fantôme, le bar, le cinéma, etc.), chacune présente deux fois, composées de trois à cinq tuiles.

Chaque joueur reçoit quelques pièces, les socles à sa couleur, et la partie peut déjà commencer !

Source : Repos Production

Déroulement d’une partie

Une partie se joue en quatre manches, toutes calquées sur le même principe.

Au début de chacune d’elles, on distribue aléatoirement un certain nombre de cartes d’emplacement et de tuiles d’attractions à chaque joueur. Tout le monde place alors des socles de sa couleur sur les emplacements ainsi reçus. Par exemple, si j’ai les cartes 5, 12, 44, etc., je place un socle sur les emplacements 5, 12, 44, etc. Ces socles accueilleront plus tard des tuiles d’attractions.

Puis arrive la phase principale de chaque manche, le véritable cœur du jeu : la négociation et les échanges (ou pas).

Source : Repos Production

Imaginons, par exemple, que je possède les emplacements 30 et 32, et qu’une autre joueuse possède le numéro 31. Imaginons encore que je possède deux tuiles de boutique, et qu’un autre joueur en possède une également. Idéalement, j’ai envie de récupérer cette troisième tuile pour compléter mon attraction, mais aussi l’emplacement 31 pour pouvoir construire cette boutique.

Ça tombe bien, car tout se négocie dans Waterfall Park. Vous pouvez échanger un emplacement contre une attraction, une attraction contre de l’argent, faire des lots, enchérir sur une proposition d’un autre joueur. Vous pouvez même promettre des choses pour des tours ultérieurs… à vous de décider si vous allez tenir cette promesse ou non.

Source : Repos Production

Mais pourquoi s’embêter à négocier et échanger plutôt que d’attendre de tomber sur des emplacements et des tuiles plus intéressantes aux manches suivantes ? Car à la fin de chaque manche, chaque tuile posée rapporte des sous. Donc plus vous la construisez tôt dans la partie, plus elle est rentable. Mieux encore, une attraction complète est encore plus lucrative.

Et c’est tout, une partie de Waterfall Park se résume à ça, pendant quatre manches. À la fin, le plus riche l’emporte (ou, selon les points de vue, le plus fourbe, le plus vicieux, le plus malin).

Pourquoi jouer à Waterfall Park ?

Cela vous rappelle quelque chose ? C’est normal, Waterfall Park est une réédition de feu Chinatown, édité pour la toute première fois en 1999, et depuis longtemps disparu des étals. Le jeu a-t-il su garder intact son intérêt malgré le poids des années ?

Des règles simples et une bonne dynamique de jeu

Les règles sont simplissimes, et tout l’intérêt du jeu réside entièrement dans les différentes phases de négociation. Cette mécanique épurée au possible n’a ainsi pas vieilli. Seul petit point qui aurait mérité un ajustement : ces phases peuvent parfois traîner en longueur, si aucun des protagonistes ne veut lâcher le morceau. On vous conseille alors de les limiter avec un minuteur, surtout si vous jouez à cinq.

Évidemment, si cet aspect vous rebute, le jeu n’a alors aucun intérêt pour vous, passez votre chemin. Dans le cas contraire, vous risquez de vous souvenir longtemps de vos parties. Ça parait logique, mais on préfère le préciser : on déconseille évidemment aux joueurs un peu trop susceptibles d’y jouer.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Quelques points pourraient être améliorés

Si le jeu est une véritable réussite éditoriale d’un point de vue ludique, il est plus difficile à recommander sur un plan écologique. L’éditeur a fait le choix d’une conception tout en plastique, en délocalisant la fabrication du jeu à l’autre bout de la planète.

Et peut-on encore, en 2023, justifier une boîte de jeu de société vomissant littéralement du plastique ? S’il en résultait une meilleure lisibilité du jeu, on pourrait se dire pourquoi pas, mais dans les faits, les jetons en bois de Chinatown étaient bien plus efficaces et moins polluants.

On regrette aussi le changement de thème. Si la thématique immobilière du grand frère collait parfaitement, construire un parc d’attraction sur une cascade n’a aucun sens. Mais peu importe finalement, car, quel que soit l’objet de la négociation, c’est cette dernière qui importe, pas le sujet. Mais bon…

Waterfall Park reste l’un des meilleurs jeux de négociation

Malgré tous ces écueils, force est de constater que le jeu n’a pas perdu de sa superbe, et est, encore aujourd’hui, l’un des tout meilleurs jeux de négociation. Si ce n’est peut-être même le meilleur. Si vous avez le groupe pour y jouer, vous allez vraiment prendre votre pied. L’ambiance autour de la table est folle. Vous allez vous prendre la tête, rager, jubiler. Vous aimez trahir, arnaquer, marchander ? Alors foncez sur Waterfall Park, vous allez kiffer !

Mais par pitié, les éditeurs, arrêtez de gaver vos jeux de plastique inutile. Le bois et le carton sont tellement plus agréables et appropriés…

Le verdict Waterfall Park Voir la fiche 35,95 € sur Philibert On a aimé Des règles simplissimes

De la négociation à l’état pur

L’ambiance autour de la table On a moins aimé Une boîte qui vomit du plastique

Plateau surchargé et problème de lisibilité

Les phases de négociation qui peuvent s’éterniser (utilisez un minuteur)

Le thème

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.