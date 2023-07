Cette semaine, on vous présente Gang of Dice, un jeu de société simple, fun et rapide… à condition d’aimer lancer des dés et de ne pas être allergique au hasard.

C’est quoi le jeu de société Gang of Dice ?

Le boss de votre gang prend sa retraite, et cherche un remplaçant. Recrutez un maximum de membres pour espérer être retenu, mais attention à ne pas le contrarier… bon, le thème n’est pas le point fort du jeu, c’est sa mécanique qui nous intéresse.

Accessible à partir de 8 ans, Gang of Dice est une revisite du Yahtzee, à jouer en famille ou entre amis, pour 2 à 4 joueurs (pas vraiment, nous expliquerons plus tard pourquoi), pour des parties d’une trentaine de minutes.

Édité par Mandoo Games, Gang of Dice est un jeu de Reiner Knizia, illustré par Odang, et commercialisé au prix de 17,95 € chez Philibert.

Comment jouer à Gang of Dice ?

Mise en place

La mise en place est très rapide.

On partage équitablement des dés et des pièces entre les joueurs. Ces dernières serviront éventuellement de monnaie d’échange si vous tombez en rade de dés.

Chacun cache son matériel devant un petit paravent, et on pioche au hasard douze cartes de contraintes, autant que le nombre de tours d’une partie.

Et on peut déjà commencer à jouer !

Déroulement d’une partie

À son tour, on choisit combien de ses dés l’on souhaite utiliser. Le but est de faire un plus gros score que les autres en un maximum de trois lancers. Celui ou celle qui l’emporte engrange tous les dés misés.

« Mais c’est complètement idiot ! » me direz-vous, mais c’est parce que vous n’avez pas encore connaissance des contraintes.

En effet, à chaque tour, une nouvelle carte impose une contrainte pour la manche en cours. Ne pas dépasser un total de 6, ne pas avoir trois chiffres impairs, ne pas avoir deux chiffres identiques, etc. Et si vous ne respectez pas cette contrainte, vous êtes éliminé d’office, quel que soit votre score, et perdez les dés misés.

Source : Mandoo Games

Pire encore. Alors que certaines contraintes ne s’appliquent qu’après les trois lancers, d’autres s’appliquent immédiatement après chacun d’eux.

On comprend mieux l’intérêt de pouvoir choisir soi-même combien on souhaite lancer de dés. Et si la cause vous semble perdue d’avance, vous pouvez en sacrifier un seul, pour limiter la perte.

Quand tout le monde a joué, le plus gros score ramasse tous les dés et les ajoute à sa réserve. Et en cas d’égalité ? C’est celui ou celle qui a fait le plus gros score et qui a utilisé le plus de dés qui l’emporte.

Après douze manches, on additionne ses dés et ses pièces, et le plus gros total gagne la partie.

Pourquoi jouer à Gang of Dice ?

Des jeux reprenant le principe du Yahtzee (faire le meilleur score après trois lancers de dés), il en sort régulièrement. Et ils sont généralement plutôt appréciés : la mécanique est connue, elle fonctionne bien, et c’est agréable à pratiquer.

Gang of Dice ne déroge pas à la règle.

Source : Mandoo Games

Alors oui, la part de hasard est très importante. Si vous y êtes allergique, passez votre chemin. Et le jeu peut souffrir d’un léger effet « win to win » : le gagnant de la manche est le premier à jouer la suivante, et peut donner le ton, forçant les autres à prendre des risques trop élevés ou carrément abandonner.

Mais peu importe, car ce qu’on aime par-dessus tout dans Gang of Dice, c’est l’ambiance qu’il génère autour de la table. Ça se chambre, ça se motive à prendre des risques (en espérant évidemment que l’autre va se planter), ça couine. Bref, ça se marre.

En revanche, même si la boîte indique que le jeu peut se jouer à partir de deux joueurs, c’est totalement faux. C’est plat et sans aucun intérêt. Jouez-y minimum à trois, idéalement à quatre, voire à cinq ou six, même si ce n’est pas prévu à la base. Il suffit de vous partager équitablement les dés, d’en utiliser d’autres, ou de mixer deux boîtes. Nous y avons notamment joué à six, et ça n’en était que meilleur encore. C’est dommage que la boîte ne contienne pas le matériel nécessaire pour y jouer à plus de quatre, mais au moins le prix est contenu (les dés coûtent cher).

Gang of Dice est typiquement le genre de jeu à pratiquer entre potes, en soirée, à l’apéro, pour passer du bon temps, sans prise de tête, à se chambrer et se marrer. Certes, il n’est pas exempt de petits défauts, mais on lui pardonne aisément, grâce à l’ambiance qu’il génère autour de la table.

Dans le même genre, en moins fun mais avec plus de contrôle, on vous conseille également l’excellent Las Vegas.

En bref Gang of Dice Voir la fiche 17,95 € sur Philibert On a aimé L’ambiance autour de la table

Lancer des dés, plein de dés !

Des règles simplissimes, des parties rapides On a moins aimé Aucun intérêt à deux

Un léger effet « win to win »

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.