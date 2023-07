Cette semaine, on vous propose le jeu idéal pour faire jouer toute la famille, des enfants jusqu’aux arrière-grands-parents. C’est Chromino, le jeu de domino avec des couleurs.

C’est quoi le jeu de société Chromino ?

Reprenant le principe des dominos, Chromino (« chromatic domino ») remplace les chiffres par des couleurs, et y ajoute quelques subtilités.

Accessible à partir de 6 ans, cette revisite colorée des dominos est à jouer en famille, pour 1 à 6 joueurs, et pour des parties d’une trentaine de minutes.

Édité par Zygomatic, Chromino est un jeu de Louis Abraham, commercialisé au prix de 19,95 € chez Philibert.

Comment jouer à Chromino ?

Mise en place

La mise en place est extrêmement rapide.

On place un domino, avec une case joker multicolore en son centre, au milieu de la table. Ce sera le point de départ. Puis chaque joueur pioche 8 dominos au hasard et les pose sur son petit chevalet.

La partie peut déjà commencer.

Déroulement d’une partie

Chaque domino est composé de trois cases colorées (bleu, rouge, jaune, vert ou mauve), et ils sont tous uniques. Toutes les combinaisons existent (trois couleurs différentes, trois fois la même, deux identiques). Enfin, la case centrale de certains dominos fait office de joker, et compte comme n’importe quelle couleur.

Source : Zygomatic

À son tour, on essaye de placer l’un de ses dominos en assurant au moins deux contacts entre des carrés de couleur identique. Si aucun de nos dominos ne correspond, on en pioche un du sac, qu’on peut immédiatement jouer si possible. Sinon on passe son tour.

Le premier à se débarrasser de tous ses dominos remporte la partie.

Si on joue avec des tout petits, ils peuvent se contenter d’un seul point de contact, comme pour les dominos classiques.

Une variante experte est également proposée, dans laquelle chaque domino rapporte plus ou moins de points selon sa composition et les autres pièces au contact.

Pourquoi jouer à Chromino ?

Chromino n’est pas un jeu tout récent, puisque la première version est sortie en 2001 déjà. Mais nous profitons d’une nouvelle édition, avec des dominos en bois, pour vous le présenter.

Et surtout, parce que malgré son âge, il reste un classique parmi les jeux intergénérationnels, de ceux qui se jouent aussi bien avec des enfants qu’avec des personnes âgées. Et ils ne sont pas si nombreux.

Source : Zygomatic

Évidemment, si vous cherchez de l’originalité, un matériel époustouflant, de la stratégie, ou encore du fun, passez votre chemin. Chromino ne propose rien de tout cela.

Niveau originalité, malgré quelques différences, il reprend globalement le principe des dominos. Il n’y a pas vraiment de stratégie, il s’agit principalement d’observation, pour surtout ne pas louper les emplacements disponibles. Et niveau ambiance, on est plus proche de Derrick que de Fast and Furious.

Non, son gros intérêt est qu’il plaît à toutes les générations. Vous cherchez à occuper vos bambins : proposez-leur une partie de Chromino. Vos parents, grands-parents, voire même arrière-grands-parents, ont déjeuné chez vous : accompagnez le dessert d’une partie de Chromino. Vous aimeriez que juniors et seniors jouent tous ensemble : sortez votre boîte de Chromino.

Grâce à ses règles simplissimes, n’importe qui peut y jouer et y prendre du plaisir. Et comme il n’y a pas vraiment d’enjeu, on n’hésite pas à s’aider les uns les autres. On peut même y jouer en équipe. Qui sait, peut-être que le duo formé du petit dernier et de son arrière-grand-mère pourrait l’emporter…

Ainsi, le jeu plaît tout particulièrement aux personnes du troisième, et même du quatrième âge. Un matériel simple, un principe connu, des parties courtes, aucune composante de rapidité ou de dextérité. Et comme les règles sont simples à expliquer et à comprendre, les aînés n’ont aucune difficulté à jouer avec des amis de leur âge, en toute autonomie.

Chromino n’est de loin pas le plus original, le plus drôle ou le plus cérébral des jeux qu’on vous a présentés. Il y a peu de chance que vous le proposiez dans une soirée entre amis. En revanche, et c’est son énorme atout, vous pourrez y jouer aussi bien avec vos enfants, qu’avec vos parents et même vos grands-parents. Et rien que pour ça, il a largement sa place dans notre sélection.

En bref Chromino Voir la fiche 19,95 € sur Philibert On a aimé Un jeu intergénérationnel par excellence

Calme et reposant, sans prise de tête

Idéal pour jouer avec des personnes âgées On a moins aimé Galère pour les daltoniens

Un principe on ne peut plus classique (mais qui fonctionne)

