Entre ponçage de jeux et mono-maniaquerie, il n'y a qu'un pas... Pour ce week-end nous continuons d'allonger les heures sur des titres que nous ne pouvons plus lâcher.

Assassin’s Creed Origins – PC, PS4, Xbox One

Impossible de ne pas lâcher la manette quand on arpente les fabuleux paysages ocre et sablonneux d’Assassin’s Creed Origins. Car oui, étriper des Égyptiens de l’époque antique ne nous a pas retiré notre émerveillement sur le travail graphique d’Ubisoft. Nous continuons également d’écouter et de découvrir avec attention l’histoire que souhaite nous délivrer le studio, à propos de la création et la genèse de la confrérie des Assassins. On ne manquera pas de faire un petit coucou à Cléopâtre VII et Jules César pour vous.

Assassin’s Creed Origins est disponible à 59,99 € sur PC, et 69,99 € sur Xbox One et PS4.

Northgard – PC

L’accès anticipé de Northgard ne cesse de s’étoffer et c’est pour notre grand plaisir. Difficile en effet de lâcher ce jeu de stratégie prenant place dans un univers aux inspirations de la mythologie nordique. Après l’arrivée du clan des sangliers, l’équilibrage des différentes classes est à nouveau à découvrir, chacune étant dotée de caractéristiques précises, de nouvelles capacités et systèmes de combat, de gestion des ressources, de match making. Bref, le jeu évolue bien, et les changements sont notables. Il ne nous manque plus qu’une grosse poignée d’heure pour poncer tout ça.

Northgard est disponible en accès anticipé sur PC à 19,99 €.

FEZ – iOS

Énorme coup de coeur lors de sa sortie en 2012, le puzzle plateformer FEZ se refait une seconde jeunesse en sortant sur iOS ce mois dernier. Une esthétique en pixel ravissante, des musiques et une ambiance à la fois relaxante et d’une incroyable finesse, FEZ avait séduit les amateurs de jeux indépendants et c’est un plaisir de le redécouvrir cette fois sur mobile et tablettes. Le joueur y incarne Gomez, un petit personnage dont le fez lui octroie la capacité de voir une troisième dimension dans son monde 2D. Explorez les différents niveaux et résolvez leurs énigmes pour connaître le fin mot de tout ce mystère.