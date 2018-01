Diffusé en 2017 lors d'un festival à New York, le documentaire consacré à AlphaGo, le système d'IA de Google devenu champion du jeu de go, arrive sur Netflix. Mais pour la version française, il faudra patienter.

Diffusé pour la première fois au mois d’avril 2017 à New York dans le cadre du festival du film de Tribeca, le documentaire consacré à AlphaGo, ce système d’intelligence artificielle qui est devenu imbattable au jeu de go, est disponible sur Netflix. Il est en effet accessible depuis le 1er janvier 2018 sur la version américaine du site de vidéo à la demande par abonnement.

Malheureusement, les abonnés français de la plateforme de SVOD n’ont pas d’autre choix que de faire preuve de patience. Contactée par nos soins, l’entreprise explique n’avoir pour l’instant aucune visibilité sur la sortie du film dans l’hexagone. On espère que l’adaptation en français aura lieu très prochainement afin d’espérer une sortie au cours de l’année 2018.

Le documentaire se concentre sur la victoire remarquée et remarquable d’AlphaGo, un système d’intelligence artificielle conçu par DeepMind, la filiale britannique de Google, sur Lee Sedol, un Sud-Coréen considéré comme l’un des meilleurs joueurs mondiaux au go. Le résultat ? Quatre à un pour la machine. Par la suite, elle a été mise à jour et a balayé plusieurs stars du go, dont le champion actuel.

Réalisé par Greg Kohs, le documentaire interroge évidemment Lee Sedol mais aussi Demis Hassabis, le patron de DeepMind, Aja Huang, le chef de projet du système, David Silver, le programmeur principal d’AlphaGo, Fan Hui, un Français champion européen de go et premier joueur professionnel à perdre face à AlphaGo ainsi que plusieurs experts et universitaires.