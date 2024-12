Lecture Zen Résumer l'article

Pour protester contre le retrait de la fréquence de C8, le groupe Canal+ a décidé de retirer ses quatre chaînes payantes de la TNT (CANAL+, CANAL+ Cinéma, CANAL+ Sport et Planète). Si rien ne change, il ne pourrait rester que CNews et CStar en juin 2025.

Coup de tonnerre sur la TNT : la 4 pourrait ne plus appartenir à Canal+ en 2025. Une nouvelle sanction de l’Arcom, après le non-renouvèlement de la fréquence de C8 ? Non, c’est une décision de l’entreprise : « Le groupe a décidé de ne pas poursuivre la diffusion de ses 4 chaînes payantes sur la TNT (CANAL+, CANAL+ Cinéma, CANAL+ Sport, Planète) », peut-on lire dans un communiqué de presse envoyé à plusieurs médias, dont Numerama, le 5 décembre 2024. Canal+ indique qu’il « ne cesse de subir des décisions fiscales et réglementaires pénalisantes pour son exploitation en France » et dénonce la « décision de retrait de C8, première chaîne de la TNT ».

La TNT payante n’est pas la méthode d’accès la plus populaire pour regarder Canal+ (le groupe aurait environ 70 000 abonnés selon L’Équipe, à qui il compte fournir d’autres solutions), mais le retrait des chaînes Canal+ pourrait avoir des conséquences réelles sur la télévision française. Il n’était d’ailleurs plus possible d’y souscrire depuis 2022.

Qui va récupérer la 4 ?

Présent sur la TNT depuis son lancement en 2005, Canal+ pourrait devenir le premier groupe à la quitter volontairement, par volonté de protester.

Canal+, qui favorise aujourd’hui des solutions numériques comme sa plateforme myCANAL, pourrait provoquer le déclin de la télévision hertzienne traditionnelle, qui est aujourd’hui utilisée par 20 % des foyers. Ce sont les box des opérateurs qui dominent les usages en 2024, malgré l’émergence des téléviseurs connectés. La logique voudrait que la TNT, en étant amputée de chaînes pour la première fois de son histoire, perde en intérêt par rapport à la télévision sur IP.

Aujourd’hui, sur la TNT, Canal+ dispose de sept chaînes :

Canal+ , sur le canal numéro 4, avec une tranche en clair et le reste réservé aux abonnés de la TNT payante.

, sur le canal numéro 4, avec une tranche en clair et le reste réservé aux abonnés de la TNT payante. C8 , sur le canal numéro 8, qui est une chaîne gratuite.

, sur le canal numéro 8, qui est une chaîne gratuite. CNews , sur le canal numéro 16, qui est une chaîne gratuite.

, sur le canal numéro 16, qui est une chaîne gratuite. CStar , sur le canal numéro 17, qui est une chaîne gratuite.

, sur le canal numéro 17, qui est une chaîne gratuite. Canal+ Sport , sur le canal 42, qui est une chaîne réservée aux abonnés de la TNT payante.

, sur le canal 42, qui est une chaîne réservée aux abonnés de la TNT payante. Canal+ Cinéma , sur le canal 43, qui est une chaîne réservée aux abonnés de la TNT payante.

, sur le canal 43, qui est une chaîne réservée aux abonnés de la TNT payante. Planète+, sur le canal 45, qui est une chaîne réservée aux abonnés de la TNT payante.

En juin 2025, il ne pourrait rester que CNews et Cstar, qui devraient bénéficier de nouveaux numéros (on parle de la 12 et de la 16, mais ce n’est pas encore arrêté). C8 n’est pas renouvelé par l’Arcom, et les autres chaînes Canal+ sont volontairement retirées par le groupe.

Dans l’hypothèse où Canal irait au bout de sa démarche, le numéro 4 sera réattribué à un nouveau candidat, ce qui pourrait marquer un changement majeur dans le paysage audiovisuel français (la 4 a toujours été Canal+, peu importe la box utilisée). France 4 apparaît comme le candidat naturel, mais TF1 pourrait se battre pour l’offrir à sa chaîne TMC. Se pose alors une question : que feront Orange, SFR, Bouygues et Free ? Laisseront-ils la 4 à Canal+… ou à son nouveau propriétaire sur la TNT ?

La TNT condamnée à mort par Canal+ ?

Stratégiquement parlant, un tel changement a du sens pour Canal+. La diffusion de ses programmes est de moins en moins linéaire, avec des flux éphémères créés pour des événements spéciaux. Il est peu probable qu’un abonné de la TNT payante ait accès au match de Ligue des champions de son choix avec Canal+ et Canal+ Sport, puisque le groupe diffuse aussi les matchs sur ses chaînes Canal+ Live et Canal+ Foot.

En redirigeant les abonnés de la TNT payante vers une box plus moderne, avec un accès complet à l’application myCANAL, Canal rend son écosystème plus fort que la télévision traditionnelle. Tant pis pour la TNT, qu’il rend ringarde par la même occasion (sa box TNT se limite aujourd’hui au Full HD, à l’HDMI 1.4 et dispose d’une sortie Péritel, ce qui donne un indice sur sa cible).

Le média Les Jours rappelle que Canal+ va bientôt entrer en bourse et que cette décision pourrait renforcer sa proposition aux dépens de la TNT, en utilisant le sort de C8 comme justification pour lâcher ses partenaires. Techniquement, Canal+ pourrait d’ailleurs continuer de faire vivre C8 sans la TNT, même s’il n’a rien annoncé pour l’instant.

En se retirant de la TNT, Canal+ accélère sa transition vers un modèle de plateforme numérique, similaire à celui de Netflix ou Prime Video. Le groupe, qui pourrait faire entre 10 et 15 millions d’euros économies, pourrait progressivement se désengager d’autres habitudes, comme le financement du cinéma français. Son objectif semble de faire pression sur les pouvoirs publics, afin d’obtenir des avantages exclusifs. La télévision traditionnelle prend un coup avec cette décision, alors que Canal semble de plus en plus convaincu qu’il peut se débrouiller tout seul.

