[Deal du jour] Envie de vous plonger dans Jujutsu Kaisen, Demon Slayer ou One Piece sans pubs ni coupure ? En ce moment vous pouvez profiter de 60 jours offerts à Crunchyroll grâce au Xbox Game Pass Ultimate.

Crunchyroll est un service de SVOD qui propose un vaste catalogue de séries animées japonaises en VOSTFR et, pour certains titres, en VF. La plateforme offre également des films, des dramas asiatiques, et même des mangas à lire en ligne. La plateforme est bien sûr payante, mais une offre d’essai d’une semaine est disponible au moment de l’inscription. Avec un partenariat avec Xbox, l’offre d’essai passe à 60 jours, de quoi regarder pas mal de contenu. L’abonnement premium Mega Fan sans publicités à Crunchyroll est au prix de 7,99 € par mois habituellement.

Mais cet été, les membres Xbox Game Pass Ultimate peuvent profiter de 60 jours offerts à Crunchyroll Premium. Vous pouvez vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate pour un mois au prix de 17,99 €. L’offre est disponible jusqu’au 22 août 2025. Pour rappel, le Xbox Game Pass Ultimate est un peu le Netflix du jeu vidéo pour les joueurs PC ou Xbox. Cet abonnement permet d’accéder à des centaines de jeux en illimité dont certains titres récents comme Clair Obscur: Expedition 33 ou encore WUCHANG: Fallen Feathers. L’offre est disponible jusqu’au 22 août 2025.

C’est quoi, Crunchyroll ?

Crunchyroll Crunchyroll est la plateforme dédiée aux Fans d’animé. Plus de 1000 animés

Plein de genres : thriller, science-fiction, romance, shōnen…

Disponible sur Smart TV, Playstation, Xbox, Box TV, etc.

Streaming en Full HD (1080p) Notre avis sur Crunchyroll

Crunchyroll est une plateforme de streaming spécialisée dans les animes, et qui possède l’un des plus grands catalogues d’animation japonaise. Le service de streaming propose en effet des milliers d’épisodes de séries en cours, et de séries moins récentes. De nombreux titres sont disponibles en simulcast, soit seulement quelques heures après leur diffusion au Japon, avec des sous-titres en français.

La joyeuse bande de One Piece // Source : One Piece

Crunchyroll offre également une sélection de films d’animation, des dramas asiatiques, et même des mangas à lire en ligne. Niveau série, vous aurez de quoi faire cet été, avec entre autres, Demon Slayer, L’Attaque des Titans, Spy X Family ou encore One Piece.

L’abonnement à Crunchyroll est-il une bonne affaire avec 60 jours offerts ?

60 jours offerts pour profiter du catalogue de Crunchyroll sans publicité, c’est une bonne affaire. L’abonnement Mega Fan de Crunchyroll permet de regarder du contenu sur quatre appareils en même temps. Un mode hors-ligne est aussi présent afin de télécharger vos épisodes pour les regarder lorsque vous n’avez pas de connexion à Internet.

Vous pouvez activer votre abonnement via la galerie Avantages sur la console Xbox, sur l’application Xbox sur les PC Windows ou via l’application mobile Xbox Game Pass sur iOS et Android. Une fois l’avantage réclamé, vous serez dirigés vers le site Crunchyroll pour activer votre abonnement.

Les points à retenir sur Crunchyroll :

60 jours offerts à l’abonnement premium de Crunchyroll

Des milliers d’animés et de films

Regardez les derniers épisodes juste après le Japon

