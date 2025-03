Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les offres de printemps d’Amazon sont aussi l’occasion de refaire son setup gaming. La manette sans fil pour Xbox et PC est justement à un très bon prix.

👉 Retrouvez le meilleur des Ventes Flash de printemps d’Amazon

Une bonne manette, ça n’a pas de prix. Que ce soit pour jouer sur console ou sur ordinateur, si vous n’êtes pas adepte du combo clavier + souris, investir dans un bon pad n’est pas de trop pour jouer dans de bonnes conditions. La manette pour Xbox Series est idéale pour jouer sur console, mais aussi sur PC et Mac. Elle est moins chère pour les Ventes Flash de Printemps d’Amazon.

La manette sans fil Microsoft pour Xbox Series est normalement vendue 59,99 €. Elle est en ce moment proposée sur Amazon au prix de 44,99 €.

C’est quoi, cette manette de Microsoft ?

La manette sans fil pour Xbox Series dispose d’une ergonomie à toute épreuve, parfaite pour la plupart des mains, petites et grandes. Le grip à l’arrière améliore la prise en main, tandis que les joysticks profitent d’un revêtement qui optimise l’adhérence. Son poids très bien réparti et sa taille plus compacte que les manettes Xbox précédentes en font un pad agréable à tenir pendant de longues sessions gaming.

Sans égaler les nouveautés de la DualSense de Sony, la manette de Microsoft reste très efficace pour jouer et propose aussi son lot d’optimisations. Les gâchettes sont équipées de moteurs de vibrations, tandis que la nouvelle croix directionnelle est précise et confortable. La configuration des boutons reste la même que pour les générations précédentes, avec l’apparition d’un nouveau bouton « Share » pour prendre des captures d’écran.

Une manette Xbox Series // Source : Microsoft

À ce prix, cette manette est-elle une bonne affaire ?

Moins de 45 € pour une manette multiplateforme pour jouer sur Xbox et ordinateur, c’est une excellente affaire. La manette de Microsoft est compatible avec plusieurs protocoles de connexion : Xbox Wireless, Bluetooth, ainsi que le câble USB-C fourni. En plus de la Xbox Series, il est possible de l’utiliser avec un PC ou un Mac, ainsi que d’autres appareils Android et iOS, tablette et smartphone compris.

Enfin, niveau autonomie, comptez 40 h d’utilisation. La manette est alimentée par deux piles AA, mais vous pourrez remplacer les piles par une batterie rechargeable en option.

Les points à retenir sur la manette pour Xbox et PC :

La compatibilité multiplateforme

Une ergonomie et une préhension au top

Une autonomie de 40 heures

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !