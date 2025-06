Lecture Zen Résumer l'article

Après sa fermeture abrupte par Microsoft en mai 2024, le studio Tango Gameworks, connu pour des titres tels que The Evil Within, ou le récent Hi-Fi Rush, revient avec une nouvelle identité. Une bonne nouvelle, tant il est rare qu’un studio réapparaisse après sa fermeture.

La fermeture en mai 2024 du studio japonais Tango Gameworks a surpris l’industrie du jeu vidéo, d’autant plus que son Hi-Fi Rush, sorti en janvier 2023 sur les consoles Xbox et PC (puis sur PS5 un an après), est un excellent jeu au succès critique et commercial. Le départ du fondateur Shinji Mikami en février 2023 a été évoqué comme un facteur ayant influencé la décision de fermeture du studio. Le créateur de la franchise Resident Evil était en effet la figure du studio, autant sur le plan créatif que marketing.

Sauf que dans la foulée, Microsoft a annoncé la fermeture de trois autres studios, dans le cadre d’une stratégie visant à se concentrer sur des titres plus vendeurs. Il y a fort à parier que le studio japonais fut donc une victime de la réorientation stratégique opérée par Microsoft. Mais Tango Gameworks va bien signer son grand retour.

Une nouvelle identité et un nouveau projet

Racheté par l’éditeur sud-coréen Krafton (PUBG: Battlegrounds) quelques mois après sa fermeture, Tango Gameworks indiquait poursuivre dans le développement de jeux vidéo. C’est en janvier 2025 que le studio a officialisé son retour, ainsi que l’ouverture d’un deuxième studio à Tokyo. Dans un communiqué publié sur son nouveau site internet le 2 juin, le studio présente son nouveau logo, et en profite pour parler de sa vision du jeu vidéo en tant que développeur : « Nos jeux sont faits à la main, et chaque créateur est propriétaire de son travail ».

Tango Gameworks en profite pour communiquer sur un nouveau jeu d’action, via une annonce de recrutement afin d’agrandir son équipe. Après être passé de l’horreur avec les deux jeux The Evil Within, dont le premier a été réalisé par Shinji Mikami en personne, et le très étrange Ghostwire: Tokyo, puis à un univers plus coloré avec Hi-Fi Rush, nul doute que le studio a quelques belles idées en réserve dans ses cartons. Il a en tout cas prouvé sa polyvalence.

Attention, toutefois, la renaissance de Tango Gameworks ne signifie pas le grand retour de Shinji Mikami. John Johanas et Masaaki Yamada, figures du studio, sont en revanche toujours là. Concernant la propriété des licences, The Evil Within et Ghostwire: Tokyo appartiennent toujours à Bethesda. Contrairement à Hi-Fi Rush, qui pourrait donc avoir droit à une suite.

