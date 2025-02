Lecture Zen Résumer l'article

Pour rendre hommage à Michelle Trachtenberg, décédée le mercredi 26 février 2025, nous vous proposons ce guide regroupant certains des épisodes les plus marquants de Dawn, le personnage incarné par l’actrice dans Buffy contre les vampires.

Le monde entier a appris, le 26 février, la disparition de Michelle Trachtenberg à l’âge de 39 ans. L’actrice avait été rendue célèbre pour ses rôles de Georgina Sparks dans Gossip Girl et de Dawn Summers dans Buffy contre les vampires. Dans cette série surnaturelle qui a marqué toute une génération, Trachenberg interprétait Dawn, la sœur de Buffy. Un protagoniste marquant, dont ces épisodes rappellent l’importance dans la série.

« La Clé », saison 5

C’est l’épisode le plus déterminant, celui où elle brûle son journal intime de désespoir et prend la fuite en apprenant toute la vérité. Cet épisode 13, de la saison 5, est un moment important dans le cours de la série et pour Dawn : elle découvre qu’elle est la « Clé », ce qui remet en question toute son identité à ses yeux, toute la réalité des souvenirs individuels et partagés. Mais Gloria l’apprend également, et Dawn se retrouve alors en danger.

Dawn, découvrant qu’elle est la Clé. // Source : Saison 5 de Buffy.

« La Relève », saison 7

L’un des meilleurs épisodes de Dawn se situe… à la fin de la série : dans La Relève, le personnage se demande si elle pourrait être aussi une « Tueuse Potentielle ». L’occasion pour elle de s’interroger une nouvelle fois sur son identité et l’issue surprenantede l’épisode la pousse encore plus loin dans ses retranchements sur le rôle qu’elle est censée jouer au sein du Scooby Gang.

« Jalousies », saison 5

Après avoir été introduite comme la sœur de Buffy, par surprise, dans Buffy contre Dracula, au tout début de la saison 5, Jalousies est le premier épisode où Dawn est entièrement présente au scénario. Cela avait pris les téléspectateurs de cours, car tous les autres protagonistes agissaient comme s’ils avaient toujours connu Dawn, alors qu’on la découvrait tout juste. Dans Jalousies, en plus, il s’agit pour Buffy et ses amis de retrouver Dawn, alors kidnappée.

« Orphelines » / « Pour toujours », saison 5

Orphelines et Pour toujours fonctionnent ensemble puisqu’ils racontent tous deux l’histoire du décès de Joyce, la mère de Buffy et Dawn. Ces deux épisodes se concentrent donc sur ce deuil profond, que Dawn a bien du mal à assimiler. Michelle Tratchenberg livre l’une de ses plus belles performances, quand, dans Pour Toujours, Dawn essaye de ressusciter Joyce, avant de faire un choix terrible, mais particulièrement mature.

Buffy et Dawn dans Pour toujours. // Source : Buffy contre les vampires

« Sans issue », saison 6

Au fil de la saison 6, Dawn se sent de plus en plus abandonnée par ses proches, jusqu’à se livrer à des larcins de kleptomanie et quelques autres bêtises. Sans issue est la concrétisation de cette évolution lorsque sa kleptomanie est révélée, mais également lorsque, ne sachant plus à qui se confier, elle parle à une conseillère d’orientation qui s’avère finalement être un démon. En lui livrant un vœu, elle déclenche une suite d’événements malheureux, mais qui permettront finalement au personnage d’avancer.

Dawn dans la saison 6. // Source : Buffy contre les vampires

« Connivences », saison 7

Dans cet épisode très particulier, les personnages n’interagissent pas entre eux, mais font d’étranges rencontres, indépendamment, durant une nuit. Dawn, seule à la maison, est harcelée par l’esprit de Joyce, qui cherche à lui prédire un sombre dessein quant à sa relation avec Buffy.

