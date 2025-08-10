Lecture Zen Résumer l'article

[Précommande] Un nouveau chapitre de la saga Borderlands s’ouvre avec la sortie imminente du quatrième épisode principal de la série. Prévue pour le 12 septembre 2025 sur PC, Xbox Series, PlayStation 5 et Nintendo Switch 2, voilà où le précommander.

Si vous êtes fan du film Borderlands, vous ne le savez peut-être pas, mais le long métrage d’Eli Roth est adapté d’une série de jeux vidéo ! Mêlant tir à la première personne et éléments de jeu de rôle, connue pour son univers post-apocalyptique coloré, son humour décalé et son style graphique, la saga Bordelands du développeur Gearbox a connu un joli succès depuis le premier jeu en 2009. La franchise s’apprête à accueillir Borderlands 4 pour le mois de septembre 2025.

Précommandez Borderlands 4 au meilleur prix

Prévu pour le 12 septembre 2025 sur toutes les plateformes, Borderlands 4 est la suite directe du troisième épisode, et propose une toute nouvelle planète comme terrain de jeu. Vous débarquez sur Kairos dans la peau d’un des quatre nouveaux Chasseurs de l’Arche en quête de richesse et de gloire et devrez vous libérer de l’opprimant Gardien du Temps, un dictateur impitoyable. Bref, côté histoire, Borderlands 4 ne semble pas révolutionner la formule, mais compte bien se démarquer par son gameplay. De quoi raviver l’intérêt des fans.

Borderlands 4 sera disponible le 12 septembre sur PS5, Xbox Series et Switch 2 au prix de 79,99 €. Le jeu est disponible sur la console de Sony en version physique au prix de 53,99 € sur le site de E.Leclerc, et au même prix en version physique sur Xbox Series.

Malheureusement, si vous possédez une Switch 2, il faudra mettre le prix fort pour acquérir le titre en version physique. Le jeu est disponible en précommande au prix de 79,99 € sur La Fnac.

Borderlands 4 est conçu pour la coopération, en plaçant l’expérience multijoueur au cœur de son gameplay. Que vous souhaitiez parcourir l’histoire principale ou explorer librement les zones ouvertes du jeu, tout est pensé pour favoriser le jeu en équipe, grâce notamment à une adaptation dynamique de la difficulté en fonction de chaque joueuse et joueur. Chacun peut progresser à son rythme tout en restant parfaitement synchronisé avec son équipe. Une approche qui rend les sessions coopératives plus accessibles et surtout, procure un vrai plaisir de jouer ensemble.

Une édition Deluxe de Borderlands 4 est disponible au prix de 99,99 €. Elle est en précommande au prix de 69,99 € pour PS5 sur Amazon, et au prix de 69,99 € en version physique pour Xbox Series sur le site de E.Leclerc.

Cette édition Deluxe contient :

Bonus de précommande « Pack Gloire Dorée »

Skin d’arme « Furie du Faucon ardent »

Lot de « Pack Prime » comprenant :

4 zones uniques avec nouvelles missions et boss

4 cartes « Vault » avec défis et récompenses exceptionnelles

Nouvel équipement et nouvelles armes

Nouveaux cosmétiques pour le chasseur de l’Arche

4 nouveaux véhicules avec cosmétiques inédits

C’est quoi, Borderlands 4 ?

Évidemment bourrin, comme ses prédécesseurs, Borderlands 4 vous offre un tout nouvel arsenal d’armes toutes plus délicates les unes que les autres. Vous profiterez aussi de compétences d’action dévastatrices et de capacités uniques à chaque personnage. Vous pourrez aussi développer votre personnage grâce à des arbres de compétences, afin de l’orienter vers votre préférence en matière de gameplay. La jouabilité s’étoffe de quelques nouveaux mouvements, comme le double saut, le vol plané, l’esquive, ou encore le grappin, sacro-saint des jeux vidéo.

Borderlands 4 // Source : Gearbox

Vous pourrez explorer librement un vaste monde peuplé de factions en guerre, dans le but de pouvoir tester vos pétoires et autres armes de poing. Une moto volante est aussi mise à votre disposition pour traverser la map plus rapidement. Prétexte à plus de bagarre et un déferlement de violence, le jeu de Gearbox compte bien aussi accrocher les joueuses et les joueuses avec un fil rouge passionnant, que l’on espère mieux écrit que certains épisodes. Toujours est-il que vous pourrez aborder ce récit comme bon vous semble.

Borderlands 4 // Source : Gearbox

Borderlands 4, grand FPS déjanté, fera donc encore une fois la part belle à l’action explosive, à l’humour corrosif et surtout, au loot à n’en plus finir. Vous retrouverez en effet ce qui fait le sel de la série : ses tonnes d’armes toutes plus folles les unes que les autres, et le fait de pouvoir fouiller, comparer les stats, et toujours chercher la meilleure arme pour votre style de jeu. Associé à un coop peaufiné et encore plus de liberté, le jeu s’annonce épique. La réponse en septembre 2025.

