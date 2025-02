Lecture Zen Résumer l'article

La skippeuse Violette Dorange s’apprête à revenir aux Sables-d’Olonne, près de 90 jours après son départ du Vendée Globe. Voici comment suivre l’arrivée en direct de son bateau, le DeVenir.

Inconnue du grand public avant cette édition du Vendée Globe, Violette Dorange est sans doute la plus populaire après près de 90 jours de course. Si 22 skippers sur les 40 sont déjà arrivés, le Vendée Globe n’est pas terminé, notamment pour la plus jeune skippeuse de la course, âgée de 23 ans. Alors qu’elle vient de passer les Açores, Violette Dorange est attendue ce week-end, samedi 8 ou dimanche 9 février 2025, aux Sables-d’Olonne, comme le rapporte Le Télégramme.

Comment suivre l’arrivée de Violette Dorange ?

L’endroit où vous trouverez le plus d’informations sur le parcours de la skippeuse, c’est sur le site même du Vendée Globe. Sur la page dédiée à Violette Dorange, vous pouvez consulter sa position en direct, la distance qu’il lui reste à parcourir et même sa vitesse. On peut également y consulter les dernières vidéos, photos et messages vocaux de la benjamine de la course.

La page de Violette Dorange sur le site du Vendée Globe. // Source : Capture d’écran Numerama

Pour les joueurs, sa position est actualisée en temps réel dans Virtual Regatta, le jeu de simulation de voilier où l’on peut aussi participer au Vendée Globe depuis chez soi. Vous pouvez par ailleurs suivre la skippeuse sur ses réseaux sociaux (Instagram, Facebook, TikTok). Elle est particulièrement réactive dans ses stories sur Instagram : c’est probablement ici qu’elle annoncera son arrivée prochaine.

En plus de ça, France 3 Bretagne prévoit de suivre en direct l’arrivée de Violette Dorange : le live sur YouTube est prévu pour démarrer ce dimanche 9 février à 10h30.

Enfin, si vous souhaitez fêter son arrivée sur place aux Sables-d’Olonne, c’est aussi possible. Sur Facebook, l’événement Virage Violette a été organisé, pour savoir quand elle arrivera et où se rendre. Le rendez-vous est donné sur le chenal, plus précisément sur le quai Rousseau Mechin, à l’ouest du chenal à l’entrée du virage vers le port. Attention, il n’est pas ouvert tout le temps :

Samedi 8 février : de 10h40 à 16h et de 22h45 à 4h40 ;

Dimanche 9 février : de 11h40 à 17h10.

Comment s’annonce l’arrivée du DeVenir aux Sables-d’Olonne ?

Au moment où cet article est écrit, Violette Dorange est 25ᵉ au classement, juste derrière le Japonais Kojiro Shiraishi et devant Louis Duc. Le 27ᵉ Sébastien Marsset est, lui aussi, dans le même secteur. Violette Dorange le reconnaît dans son dernier message vocal : « Il va y avoir du match jusqu’à la fin. »

Ces jours-ci, tout ne sera pas facile pour ces skippers : un anti-cyclone va les ralentir dans le golfe de Gascogne sur la fin de course. Violette Dorange compte profiter de ces derniers jours, tout en ayant hâte de reposer un pied sur la terre ferme et de retrouver ses proches. Quant à la fête à son arrivée, elle essaie « de ne pas trop y penser ».

En attendant l’arrivée de Violette Dorange, vous pouvez regarder Devenir, un documentaire réalisé par Julien Touzaint sur le parcours de la skippeuse avant son départ pour le Vendée Globe.

