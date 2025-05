Lecture Zen Résumer l'article

Vous aimez le cinéma ? Ça tombe bien, les deux géants de l’exploitation UGC et Pathé proposent en ce moment leurs abonnements moins chers. Les rivaux de toujours se livrent une bataille sans fin pour attirer du public dans leurs salles, et c’est tant mieux pour votre portefeuille.

Le cinéma n’est jamais mieux qu’au cinéma. Même si les plateformes de streaming ont aujourd’hui le moyen le plus facile de regarder des films, les salles obscures sont encore et toujours la promesse d’une immersion décuplée et d’une émotion forcément plus intense. Mais les tarifs à l’unité peuvent dépasser les 15 € dans certains multiplexes.

Le secteur cherche à fidéliser son public pour faire face à la concurrence, en misant sur des films plus longs et des abonnements plus accessibles. C’est UGC qui a ouvert le bal début mai en abaissant le prix de son abonnement Illimité. En réponse, Pathé a lancé à son tour une promotion sur la totalité de ses CinéPass. Les deux géants se livrent donc une vraie bataille tarifaire. Voici un comparatif des offres.

La carte UGC illimité à 19,90 € par mois au lieu de 23,90 €

La fameuse carte UGC Illimité, rentable dès la deuxième séance, vous donne accès aux séances cinéma tous les jours, pour un prix de 23,90 € par mois habituellement. La carte est en ce moment proposée au prix de 19,90 € par mois avec les frais d’adhésion offerts. Avec la carte, le prix de la place pour une personne accompagnante est de 8 € par séance. Si vous faites partie de celles et ceux qui grignotent au cinéma, il y a -20 % sur les formules gourmandes.

La carte UGC Illimité// Source : UGC

L’abonnement est valable tous les jours de la semaine, pour une durée de six mois, puis repassera au tarif de 23,90 € par mois, mais vous pourrez résilier. L’offre est valable jusqu’au 03 juin 2025.

La carte Cinépass de Pathé

Pour répondre à l’offre UGC, Pathé a revu à la baisse le prix de ses quatre formules CinéPass, avec des promotions intéressantes valables pendant six mois.

Parmi elles, le CinéPass Solo à 19,90 € par mois (au lieu de 22,90 €) est clairement l’équivalent de la carte UGC Illimité classique : la carte permet d’aller au cinéma autant de fois qu’on le souhaite, tous les jours, pour un prix rapidement rentabilisé. La grosse différence, c’est que l’abonnement Pathé est sans engagement, là où UGC demande un minimum de six mois. L’offre est disponible jusqu’au 8 juillet 2025.

À noter que l’abonnement pour les moins de 26 ans chez Pathé bénéficie également d’une remise, avec un tarif à 16,90 € par mois, contre 19,90 € chez UGC (soit le prix de la carte UGC illimité en ce moment).

La carte Cinépass de Pathé // Source : Pathé

À côté de ça, Pathé propose aussi ses autres formules en promotion :

La carte Cinépass duo sans engagement, pour la personne titulaire et un accompagnateur au choix, est au prix 32,90 € par mois au lieu de 37,90 €.

La carte Cinépass Gold sans engagement est au prix de 32,90 € par mois au lieu de 39,90 €. Cet abonnement permet d’accéder à toutes les salles, IMAX, 4DX, Dolby, sans surcoût, ainsi qu’aux retransmissions culturelles.

Passé les six mois, les abonnements reviennent à leurs tarifs normaux. L’offre est valable jusqu’au 08 juillet 2025. Comme pour UGC, ces cartes Pathé offrent aussi quelques privilèges, comme un tarif accompagnement à 8 €, ou un pourcentage sur les confiseries et boissons.

UGC vs Pathé : le tableau comparatif des offres

UGC Illimité Pathé CinéPass Solo Prix en promotion (6 mois) 19,90 €/mois 19,90 €/mois Prix normal après 6 mois 23,90 €/mois 22,90 €/mois Prix annuel 262,80 € 256,80 € Promotion -26 ans ❌ (19,90 €/mois) ✅ 16,90 €/mois Engagement 6 mois minimum Aucun (sans engagement) Accès aux séances Illimité tous les jours Illimité tous les jours Types de séances incluses Standard uniquement Standard uniquement Tarif accompagnant 8 € 8 € Réduction confiseries -20 % -5 % environ Offre valable jusqu’au 03 juin 2025 08 juillet 2025

