Lecture Zen Résumer l'article

Le forfait famille de YouTube Premium va frôler les 30 euros par mois, avec une hausse record de 25 % à partir de juillet 2025. Les autres formules ne sont pas touchées.

Changement tarifaire en vue pour l’abonnement payant à YouTube. Le géant du streaming appliquera une hausse de prix notable pour le forfait famille (qui permet de couvrir jusqu’à cinq membres d’un même foyer, à partir de 13 ans) dans quelques semaines. La plateforme est en train d’avertir ses clients via une campagne de mailing.

Un de nos lecteurs, Virgile, a reçu ce courrier qui précise à quelle date aura lieu ce changement et, surtout, le montant de ce renchérissement. À partir du prochain cycle de facturation de l’abonnement pour juillet (dans le cas de Virgile, c’est le 25, mais cela varie d’une formule à l’autre), le prix passera de 23,99 euros par mois à 29,99 euros par mois.

Extrait du mail envoyé par YouTube. // Source : Capture d’écran

Une hausse qui ne concerne que le forfait familial

Le courrier électronique précise que cette augmentation est requise pour « continuer à proposer un service et des fonctionnalités de qualité ». Au-delà de YouTube Premium, la plateforme assure que cette hausse doit aussi servir à « soutenir les créateurs et artistes » que les internautes regardent sur le site, mais sans plus de détails.

Seul le forfait famille apparaît concerné par cette hausse — aucune évolution n’est évoquée pour les deux autres abonnements, à savoir l’offre individuelle (12,99 euros par mois) et la formule étudiante (7,99 euros par mois). Hasard du calendrier, la décision de YouTube suit celle de Spotify de quelques jours : le géant suédois a aussi décidé de rehausser sa grille.

Ces 6 euros supplémentaires à l’offre familiale constituent en tout cas une hausse particulièrement élevée (+25 % entre l’ancien tarif et le nouveau). Et ce n’est pas la première fois que celui-ci augmente : il fut un temps où il ne fallait débourser « que » 17,99 euros par mois pour en bénéficier. On en est presque au double aujourd’hui.

Il reste à voir si les avantages de la version premium de YouTube (absence de publicité, visionnage hors connexion, lecture en arrière-plan, streaming musical sans publicité avec YouTube Music) sont à ce point appréciés pour ne pas causer d’exode particulier. Google, la maison-mère de YouTube, dit en tout cas espérer dans son mail que vous resterez.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !