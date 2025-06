Lecture Zen Résumer l'article

Après un an d’attente et d’incertitude, les joueuses et les joueurs Xbox Series vont enfin pouvoir découvrir Black Myth: Wukong, le gros succès de 2024 du studio chinois Game Science. La version Xbox Series X|S est datée pour le 20 août 2025.

Ce n’est pas peu dire que Black Myth: Wukong s’est fait désirer chez les propriétaires de Xbox Series X|S. Paru sur PS5 et PC le 20 août 2024, le titre du studio indépendant chinois Game Science a longtemps boudé les consoles de Microsoft. La faute, notamment, à la puissance limitée de la Xbox Series S, selon Feng Ji, le producteur du jeu. Sa mémoire vive, restreinte à 10 Go, serait la cause de longs mois d’optimisation nécessaire pour faire tourner le jeu, techniquement ambitieux, sur la console la moins puissante de Microsoft.

L’arrivée de Black Myth: Wukong sur Xbox, prévue un an jour pour jour après la sortie PS5, laisse toutefois planer le doute sur une possible exclusivité temporaire signée par Sony. Selon un communiqué officiel publié sur le site de Game Science ce 6 juin 2025, « porter le jeu sur Xbox Series X|S et garantir une expérience conforme aux standards de qualité internes n’a pas été une mince affaire. » Le studio aurait donc préféré repousser la version Xbox pour garantir une qualité équivalente à celle des autres plateformes.

Black Myth: Wukong // Source : Capture PS5

Black Myth: Wukong, ou le jeu aux 25 millions de ventes

Black Myth: Wukong est un action-RPG basé sur l’univers du roman chinois classique La Pérégrination vers l’Ouest, déjà source d’inspiration pour le cultissime manga Dragon Ball d’Akira Toriyama. Le jeu vous propose d’incarner le Roi Singe Sun Wukong, figure légendaire du folklore chinois, dans un soulslike aux combats exigeants. Un jeu aux bases solides et à la direction artistique de toute beauté, mais qui part malheureusement un peu dans tous les sens.

Malgré ces défauts, Black Myth: Wukong vaut largement le détour grâce à la richesse de son univers et les sensations grisantes de son gameplay, plus spectaculaire que technique. Le mastodonte chinois, fort de ses 25 millions de ventes, dont 30 % en Occident, va pouvoir toucher encore plus de monde et poursuivre son immense succès commercial. Les précommandes pour la version Xbox ouvriront le 18 juin, avec une promotion exclusive de 20 %, disponible jusqu’au 11 juillet 2025. Le prix n’a pas été communiqué, mais devrait être le même que sur PS5, à savoir, 69,99 €.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama