Le grand final de la saison 2 de Severance approche à grands pas et les théories se multiplient sur ce que nous réserve cette grande série de SF. L’épisode 9 s’inspire d’ailleurs de l’une de ses ancêtres les plus prestigieuses : La Quatrième Dimension. Une référence loin d’être anodine.

Depuis deux saisons, Severance nous retourne le cerveau grâce à des mystères savamment mis en scène et dont les secrets restent bien gardés. L’épisode 9 de la saison 2, mis en ligne le 14 mars 2025 sur Apple TV+, continue de distiller de précieux indices, au fil de son intrigue. Parmi eux, se trouvent des références inattendues à l’une des plus grandes séries de science-fiction de l’Histoire : La Quatrième Dimension. Et ce n’est évidemment pas un hasard.

Attention, cet article contient des spoilers sur l’épisode 9 de la saison 2 de Severance ainsi que sur l’épisode 34 de la saison 1 de La Quatrième Dimension.

De quoi parle l’épisode The After Hours de La Quatrième Dimension ?

Si vous êtes un grand fan de La Quatrième Dimension, série culte des années 1960, vous avez peut-être ressenti une émotion étrange en regardant l’épisode 9 de Severance, une sorte de déjà-vu inexplicable. Et bien, rassurez-vous : vous n’êtes pas seuls et ce sentiment est bien réel. L’avant-dernier chapitre de la saison 2 partage ainsi son titre, The After Hours, avec un épisode bien connu de La Quatrième Dimension, comme le souligne Gizmodo.

L’épisode 34 de la saison 1 nous plonge aux côtés de Miss Marsha White, une jeune femme qui entre d’un pas décidé dans un immense magasin très fréquenté, à plusieurs étages. Elle y cherche un cadeau très spécifique pour sa mère : un dé à coudre en or. Elle décide alors de prendre l’ascenseur et le groom l’emmène vers un niveau qui ne figure sur aucun plan : le neuvième étage, nommé le Specialties Department.

L’épisode The After Hours de La Quatrième Dimension // Source : CBS

Contrairement aux autres rayons de la boutique, celui-ci est étrangement désert et une seule vendeuse est présente pour proposer aux clients… des dés à coudre en or. Après avoir acheté le précieux sésame, elle reprend l’ascenseur pour se diriger vers la sortie, avant de remarquer que l’objet est abîmé. Elle se tourne vers les gérants du lieu, qui lui affirment que le neuvième étage n’existe pas. Pire : la personne qui lui a vendu le dé à coudre est en réalité… un mannequin.

Elle s’évanouit alors, puis se réveille au même endroit, alors que le magasin est désormais fermé : pendant les fameuses « After Hours », qui donnent leur nom à l’épisode. Plus personne ne fréquente les lieux, à l’exception des mannequins, qui prennent vie et appellent Marsha de manière inquiétante.

Cette dernière découvre alors une abominable vérité : elle est, elle-même, un mannequin. Comme ses homologues, elle est autorisée à visiter le monde extérieur pendant un mois, chaque année, en oubliant tout de sa véritable identité, avant de devoir retourner à son poste de créature inanimée.

Quel est le lien entre Severance et La Quatrième Dimension ?

Des personnages dont l’identité est divisée entre le monde du travail et la vie extérieure, une mémoire mise à rude épreuve, un ascenseur mystérieux, des twists en pagaille, un étage qui n’existe pas vraiment où l’on retient des femmes prisonnières… L’épisode The After Hours, issu de La Quatrième Dimension, constitue forcément un parallèle troublant avec les thématiques de Severance. Mais la ressemblance ne s’arrête pas là.

Dans l’épisode 9 de la saison 2 de Severance, Mrs Cobel embarque Devon et Mark dans une cabine spéciale, censée lui donner accès aux souvenirs de son innie. Au volant de sa voiture, elle entame alors une discussion lunaire avec le garde des lieux. Cobel explique qu’elle souhaite se rendre au cottage numéro 5 et que Devon est liée à James Eagan.

Harmony Cobel dans Severance // Source : Apple TV+

Elle insiste sur le fait que personne ne doit savoir qu’elle se trouve ici puis donne un nom que l’on connaît désormais bien : « Miss Marsha White, neuvième étage ». Le garde lui répond alors « Specialties Department », avant que Cobel ne confirme son intention : « Je suis à la recherche d’un dé à coudre en or ».

Puisque l’on peut aisément déduire que les personnages de Severance ne regardent pas La Quatrième Dimension sur leur temps libre, au point d’y faire référence dans leurs conversations, on ne peut que reconnaître que les scénaristes essaient forcément de nous faire passer un message. Tout ceci ne peut pas relever d’une simple coïncidence. D’autant que les clins d’œil ne s’arrêtent pas là.

Les références de Severance à La Quatrième Dimension ne sont pas un hasard

Sur Reddit, les fans, qui partagent leurs hypothèses les plus folles sur l’épisode 9, ont ainsi remarqué d’autres liens avec La Quatrième Dimension.

Comme le rapporte Cosmopolitan, le chapitre qui suit The After Hours dans la série des années 1960 se nomme… The Mighty Casey (Le Puissant Casey). Et de quoi parle cet épisode, qui partage son nom avec l’une des innie de Gemma ? D’un robot nommé Casey à qui l’on greffe un cœur artificiel, lui offrant de véritables émotions humaines. Il décide alors de se rebeller contre son créateur… à l’image de Gemma dans l’épisode 7 de la saison 2 de Severance.

Mark et Helly dans Severance // Source : Apple TV+

Jetons également un œil à l’épisode suivant, le dernier de la saison 1 de La Quatrième Dimension. Nommé A World of His Own (Un monde bien à lui), ce chapitre final met en scène un écrivain dont la femme apprend qu’il la trompe avec une autre. Il se défend en expliquant qu’il s’agit d’une simple création de sa part : grâce à un dictaphone, il peut donner vie aux personnages qu’il imagine, puis détruire les cassettes pour les faire disparaître.

Sa femme découvre alors qu’elle est elle-même une pure invention, avant d’être effacée, à son tour. Ce triangle amoureux, avec deux femmes dont l’esprit est séparé pour les empêcher de penser à leur condition, nous rappelle évidemment celui qui déchire Mark entre Gemma et Helly. L’une d’entre elles devra-t-elle disparaître à la fin de la saison 2 de Severance ? C’est ce que craignent certains fans, qui avancent même l’idée qu’Helena pourrait en réalité être enceinte de Mark, voire qu’elle pourrait bientôt connaître un destin tragique.

La théorie du mannequin dans Severance

Depuis l’épisode 7 de la saison 2, consacré à Gemma, les théories à leur propos ne cessent de se multiplier encore davantage. Les récentes références à La Quatrième Dimension alimentent une hypothèse en particulier : celle du mannequin. Comme le personnage de Masha White dans la série des années 1960, Gemma pourrait en réalité être une innie, elle aussi, et non pas une outie, comme on le pensait jusque-là.

Mrs Casey dans Severance // Source : Apple TV+

Comme les mannequins de La Quatrième Dimension, elle aurait pu avoir l’autorisation de se rendre dans le monde extérieur, où elle aurait développé sa relation avec Mark, avant de devoir retourner dans les griffes de Lumon.

Cela signifierait que Gemma aurait oublié qu’elle est en réalité une innie et cela expliquerait pourquoi l’entreprise est si attachée à elle : elle constitue une expérience depuis le début, et le recrutement de Mark dans la société n’en est que le prolongement. Si cela se confirmait, il s’agirait d’un twist franchement dévastateur.

Réponse le 21 mars, pour le grand final de la saison 2 de Severance.

