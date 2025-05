Lecture Zen Résumer l'article

Mark Cerny, architecte de la PS4, de la PS5 et de la PS5 Pro est un grand fan de Balatro. Il s’est permis de frimer il y a quelques jours, après avoir signé un exploit rare.

Si vous suivez de près l’actualité de la PlayStation, alors vous avez déjà vu le visage de Mark Cerny. Il n’est autre que l’architecte principal des dernières consoles de Sony : de la PS4 à la PS5, en passant par la PS5 Pro, la plus récente et la plus puissante.

Quand Mark Cerny ne parle pas de téraflops, de ray tracing ou de mise à l’échelle avec du machine learning (le fameux PSSR de la PS5 Pro), il passe son temps sur Balatro. Le phénomène de 2024, qui réinvente les règles du poker en encourageant la triche et qui est apparu dans la dernière saison de la série Black Mirror, a rendu accro le principal intéressé. Au point qu’il s’est permis de fanfaronner sur les réseaux sociaux.

Le père de la PS5 est l’une des rares personnes à avoir obtenu le Platine dans Balatro

Si Mark Cerny s’est vanté sur son compte X, c’est parce qu’il est parvenu à « platiner » Balatro. Autrement dit, il a réussi à gagner absolument tous les trophées du jeu, les récompenses qu’on débloque en réussissant tel ou tel accomplissement. D’un titre à l’autre, il peut s’agir d’une performance plus ou moins ardue. C’est le cas dans Balatro, puisqu’il n’y a que 0,1 % des joueurs PlayStation qui peuvent se targuer d’avoir reçu le trophée Platine.

Le 25 mai, il a donc partagé sa joie immense : « Après plus de sept mois et des centaines d’heures de jeu, je suis fier de rejoindre les 0,1 % de joueurs qui ont platiné Balatro. Mes félicitations à @LocalThunk pour ce gameplay incroyablement profond ». Après cette annonce, il a reçu les louanges de beaucoup d’internautes.

Pour terminer Balatro à 100 %, il faut se retrousser les manches et enchaîner les parties à la perfection. Le trophée Platine demande de compléter la collection (découvrir toutes les cartes et modificateurs), d’obtenir un sticker d’or sur tous les jokers, de terminer tous les défis, de réduire son deck à moins de 20 cartes et, bien sûr, de jouer avec la difficulté maximale (les mises d’or). En somme, il ne faut pas avoir peur d’investir des heures et des heures de son temps, en prenant soin de bien réfléchir à sa stratégie pour l’emporter.

