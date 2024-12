Lecture Zen Résumer l'article

L’iconique Jean-Claude Van Damme est la nouvelle cible du jeu vidéo Hitman. Une aubaine pour les nombreux fans de l’acteur et un rapprochement qui a du sens.

Jean-Claude Van Damme, connu pour sa longue carrière au cinéma, accessoirement adepte des arts martiaux et philosophe à ses heures perdues, sera présent dans un jeu vidéo. Dans ce communiqué de presse publié sur le site de IO Interactive le 5 décembre, on découvre qu’il rejoint le casting du jeu vidéo Hitman: World of Assassination.

Concrètement, Jean-Claude Van Damme sera la prochaine cible Elusive Target, dont on pourra se débarrasser gratuitement du 12 décembre au 12 janvier. Le Belge n’est pas la première star à s’impliquer dans l’univers d’Hitman. On se souvient que Sean Bean — celui qui meurt toujours dans les films et les séries — avait, lui aussi, été à l’origine d’une mission (pour mourir une fois encore). Les développeurs avaient également pour plan d’intégrer Conor McGregor, avant de renoncer en raison de sa condamnation pour viol.

JCVD rejoint le casting du jeu vidéo Hitman

Légende du genre action, Jean-Claude Van Damme, aka JCVD, prêtera ses traits à Max Valliant, un ancien agent brillant du ICA, présumé mort. Mais il y a un twist : il est toujours vivant et va voler des données sensibles de l’ICA à des fins obscures, alors qu’il travaille désormais pour d’autres organisations. Charge alors à l’Agent 47 de les récupérer et de mettre hors d’état de nuire celui qui répond au surnom « The Spitter ». Ce scénario est digne des vieux films d’action, et il est difficile de ne pas y voir un hommage.

IO Interactive n’oublie pas de faire un immense clin d’œil au geste signature de Jean-Claude Van Damme, comme le révèle le principal intéressé : « Max Valliant est un personnage divertissant, amenant une énergie digne d’un méchant de film d’action. Il est sans pitié et, bien sûr, il sait faire le grand écart ! » JCVD promet des « surprises » que les fans devront découvrir par eux-mêmes.

Cette nouvelle mission du jeu vidéo Hitman prendra place à Chongqing et s’articulera autour de trois objectifs : escorter un membre du conseil d’administration de l’ICA, découvrir les plans de Max Valliant et, enfin, le tuer. Il est décrit comme un assassin particulièrement redoutable, dont la seule faiblesse pourrait être un excès de confiance. Dans sa carrière, Jean-Claudel Van Damme n’a pas souvent joué les méchants (il l’est dans Expendables 2 : unité spéciale) et a parfois été lié au monde du jeu vidéo. Il a, par exemple, prêté ses traits à Guile dans l’adaptation de Street Fighter tandis qu’il a inspiré le personnage de Johnny Cage (Mortal Kombat).

