Le comédien Michael J. Fox, absent des plateaux de tournage depuis cinq ans en raison de la maladie de Parkinson, va enclencher son grand retour dans l’une des plus belles séries du moment, disponible sur Apple TV+.

S’il y a un acteur qui manque au monde du cinéma et des séries, c’est bien Michael J. Fox. L’interprète de Marty McFly dans Retour vers le Futur a ainsi connu une carrière fulgurante, avant de devoir se retirer des plateaux de tournage en 2020, après une ultime apparition dans l’excellente The Good Fight.

Trois ans plus tard, le bouleversant documentaire Still : La Vie de Michael J. Fox, à voir sur Apple TV+, nous racontait son quotidien, totalement chamboulé par la maladie de Parkinson, dont il est atteint depuis 1991. C’est justement sur cette plateforme de streaming qu’il a décidé de reprendre sa carrière de comédien, grâce à une série qui maîtrise parfaitement toutes les émotions, du rire aux larmes.

Marty McFly débarque dans Shrinking

Le 15 mai 2025, Deadline a ainsi révélé que Michael J. Fox serait au casting de la saison 3 de Shrinking, dans un rôle encore inconnu. Une apparition qui n’a rien de très étonnant, puisque l’un des personnages principaux de la série, Paul, interprété par Harrison Ford, est justement atteint de la maladie de Parkinson.

Cela pourrait donc offrir un contexte à la rencontre entre les deux protagonistes. Cependant, les scénaristes pourraient également faire le choix d’intégrer Michael J. Fox à l’intrigue, sans mentionner particulièrement son handicap.

Cette apparition surprise marquera aussi les retrouvailles entre l’acteur iconique de Retour vers le Futur et le co-créateur de Shrinking, Bill Lawrence. Ce dernier était ainsi à l’origine de Spin City, sitcom politique qui a permis à Michael J. Fox de s’épanouir sur le petit écran à la fin des années 1990.

Harrison Ford et Jason Segel dans Shrinking // Source : Apple TV+

Au fait, de quoi parle Shrinking sur Apple TV+ ?

Si vous n’avez pas encore découvert ce petit bijou, préparez vos mouchoirs et vos zygomatiques : Shrinking réparera votre âme grâce à des séquences déchirantes et des blagues parfaitement bien dosées. On y suit Jimmy, un psychologue à la dérive, incarné par Jason Segel (How I Met Your Mother). Après un deuil douloureux, il décide de révéler les quatre vérités à chacun de ses patients.

Une méthode peu conventionnelle, qui va pourtant lui permettre de guérir, pas à pas. Dans cette démarche, il est accompagné par sa fille, Alice, par sa voisine, Liz, ainsi que par ses deux excellents collègues, Gaby et Paul. Au terme des deux saisons déjà disponibles sur Apple TV+, vous n’aurez plus envie de quitter cette joyeuse bande, on vous le garantit. Et au passage, vous en apprendrez peut-être un peu plus sur vous-même. C’est ça, la magie de Shrinking.

Nous en attendant la saison 3 de Shrinking // Source : Apple TV+

Quand sort la saison 3 de Shrinking ?

Pour le moment, aucune date précise n’a été révélée par Apple TV+. On sait seulement que le tournage de la saison 3 a débuté en février 2025. Considérant le rythme des précédentes saisons, diffusées chaque année en streaming, nous pouvons tout de même espérer retrouver nos personnages préférés d’ici la fin 2025.

Cette saison 3 de Shrinking marquera donc le grand retour de Michael J. Fox sur les plateaux de tournage, et il sera accompagné de guests prestigieux : Jeff Daniels (The Newsroom) dans le rôle du père de Jimmy, Sherry Cola (Nobody Wants This) ainsi qu’Isabella Gomez (One Day at a Time).

