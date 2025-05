Lecture Zen Résumer l'article

La Chronique des Bridgerton est une série Netflix partie pour durer, si l’on en croit les nouvelles annonces sur les saisons 4, 5 et 6. Un trailer a aussi été diffusé.

C’est l’une des séries les plus populaires sur Netflix : La Chronique des Bridgerton est un événement à chaque saison. Alors que la saison 3, qui mettait en avant Penelope et Colin, a été diffusée en juin 2024, on a enfin des nouvelles de la suite. On les a obtenues directement via Lady Whistledown, dans un society paper spécial publié sur les réseaux sociaux.

Yerin Ha sera Sophie dans la saison 4 de Bridgerton. // Source : Netflix

Quand sort la saison 4 de Bridgerton ?

La lettre postée le 14 mai 2025 indique que la saison 4 de Bridgerton est attendue pour 2026, et l’attente ne devrait pas être trop insupportable : ce serait plus précisément pour début 2026.

Cette saison 4 sera consacrée à Benedict Bridgerton, toujours interprété par Luke Thompson. Netflix a d’ailleurs révélé un nouveau sneak peek… dans lequel on aperçoit pour la première fois une certaine Sophie Baeck — jouée par Yerin Ha — qui attirera toute l’attention de Benedict durant ces nouveaux épisodes.

À noter que le personnage de Sophie a changé de nom de famille dans la série, par rapport aux livres de Julia Quinn, l’actrice Yerin Ha étant d’origine coréenne. « Le fait de modifier le nom de Sophie pour qu’il corresponde à quelqu’un qui me ressemble me donne énormément de pouvoir », s’est confiée l’actrice. « Cela me permet de sentir que le rôle est fait pour moi, plutôt que de m’obliger à rentrer dans un autre moule. C’est extraordinaire ce que cela peut produire, psychologiquement. Donc cela compte beaucoup pour moi que Jess Brownell ait fait ce choix. »

Bridgerton est-elle renouvelée ?

La seconde bonne nouvelle est aussi présente dans le courrier délivré par Lady Whistledown : la série est renouvelée pour deux saisons supplémentaires. C’est donc officiel, La Chronique des Bridgerton aura une saison 5 et une saison 6. La saison tant espérée par les fans sur Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) devrait donc voir le jour… mais pas avant 2027 ou 2028.

