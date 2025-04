Lecture Zen Résumer l'article

The Pokémon Company a annoncé ce 24 avril 2025 l’arrivée d’une nouvelle extension pour le jeu Pokémon TCG Pocket. Il s’agit de « Gardiens Astraux », qui comprendra des Pokémon et Dresseurs et Dresseuses de la région d’Alola.

Avec l’extension « Gardiens Astraux » qui arrive ce mercredi 30 avril 2025, ce sera la première fois que les Pokémon d’Alola feront leur apparition dans Pokémon TCG Pocket. The Pokémon Company a même prévu des défis pour obtenir davantage d’items.

L’extension « Gardiens Astraux » arrive bientôt

C’est dans un billet de blog que The Pokémon Company a officialisé l’extension « Gardiens Astraux » ce 24 avril. Les nouvelles cartes seront disponibles ce mercredi 30 avril à partir de 6 heures du matin, heure française.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Voici les Pokémon que l’on pourra débloquer :

Brindibou, Efflèche et Archéduc ;

Flamiaou, Matoufeu et Félinferno ;

Otaquin, Otarlette et Oratoria ;

Miaouss d’Alola ;

Plumeline ;

Goupix d’Alola et Feunard d’Alola ;

Solgaleo EX ;

Lunala EX ;

Raichu d’Alola EX (et sa déclinaison full art) ;

Ossatueur d’Alola full art ;

Les objets Motisma-Dex et Super Bonbon ;

Les Dresseurs Althéo, Néphie, Kiawe, Margie, Barbara, Chrys et Lilie (full art).

Un aperçu des cartes qu’on pourra obtenir dans « Gardiens Astraux ». // Source : The Pokémon Company

Au total, l’extension contiendra plus de 200 cartes : il s’agit de l’une des plus grosses extensions du jeu. Deux Boosters seront à ouvrir : le Booster Solgaleo et le Booster Lunala. La région d’Alola est apparue avec les jeux Pokémon Soleil et Pokémon Lune sur Nintendo 3DS en 2016, soit il y a 9 ans.

Des défis arrivent sur Pokémon TCG Pocket

Il y aura d’autres nouveautés à partir de mercredi prochain dans Pokémon TCG Pocket, pour fêter les six mois du jeu depuis sa sortie. Les joueurs auront jusqu’au 13 mai prochain pour remporter des combats solo afin de gagner des Booster promo série A, vol. 7. Les plus chanceux pourront obtenir la carte Rayquaza EX full art, ainsi que d’autres items (pièces, tapis de jeu, etc.).

Les Dresseurs qu’on pourra débloquer dans la prochaine extension // Source : The Pokémon Company

Des missions spéciales sont également prévues jusqu’au 29 mai prochain. Pour le contexte, la dernière extension du jeu était sortie le 27 mars dernier : il s’agissait de « Réjouissances Rayonnantes », dans laquelle on avait pu découvrir Dracaufeu shiny.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama